Et yerine balık ve tavuk yiyin

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye’nin toplam protein üretiminde bir eksiği olmadığını belirterek, “Et yerine balık, tavuk, hindi, yesek bu iş çözülecek” dedi.

Bakanlık ile Ankara Üniversitesi Su Ürünleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (ASAUM) tarafından Ziraat Fakültesi’nde “Balık Ankara’da da Yenir” temalı festival düzenlendi. Bakan Pakdemirli, Egeli olduğunu ve hayatı boyunca Ankara dahil üç büyük kentte yaşama fırsatı bulduğunu ancak en lezzetli balıkları hep Ankara’da yediğini söyledi. Pakdemirli, balığı haftada iki günden fazla yiyecek kadar çok sevdiğini belirterek, şöyle devam etti; “Türkiye’de çok konuştuğumuz bir şey var, o da et ithalatı. Senelik 60-100 bin ton et ithalatı yapmışız bugünlere kadar. Yoksa Türkiye’nin toplam protein üretiminde eksiği yok. Et yerine balık, tavuk, hindi, yesek bu iş çözülecek. 2002’de vatandaşlar 6 kilo et yiyormuş, şu anda 15 kilo yiyor, ama şunu unutmamamız lâzım, işin sağlık tarafı da var. Eti biraz daha az yiyelim, diğer taraflara doğru gidelim. 40’ına kadar kuzu, 40’ından sonra kuzunun yiyeceğini yiyeceksin. Diyetisyenler de bunu öneriyor. Et yerine balık tüketelim.”