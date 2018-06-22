"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

Etyen Mahçupyan: ‘Reisçiliğin’ artık dindarlara ve ülkeye zarar verdiğini düşünüyorum

22 Haziran 2018, Cuma 11:27
Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun bir dönem danışmanlığını da yapmış olan Karar gazetesi yazarı Etyen Mahçupyan, kime oy vereceğini açıkladı: "HDP’nin Meclis’te olması gerektiği açık olsa da baraj sorunu yaşayacağını sanmıyorum. Parlamento seçiminde oyum Saadet Partisi’ne gidecek. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise Muharrem İnce’ye oy vereceğim…"

Mahçupyan, "Her seçimde oyunun rengini açıklayan biri olarak, içinden geçtiğimiz siyasi durumda nasıl bir tercihte bulunacağımı paylaşmak istiyorum…" diyerek başladığı "Yeni bir nefes için…" başlıklı yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Konumum geçmişte AK Parti’ye destek vermiş milyonlarca kişininkine benziyor. 90’lı yıllarda Refah Partisi’ne oy verirken kendi cenahım açısından sıra dışı bir pozisyona sahiptim. Ama AK Parti ile birlikte bu tercihi daha özgüvenli bir şekilde yapma fırsatı doğdu ve on altı yıl boyunca (cumhurbaşkanlığı sistemi referandumu hariç) tüm seçimlerde oyum aynı yönde oldu."

 

"Bu tercihte üç ölçütün etkili olduğunu söyleyebilirim. Bir, diğer alternatifler çok zayıftı. İki, AK Parti zaman içinde tedricen niteliksel bir zafiyet sürecine girmiş olsa da, ‘fabrika ayarlarına’ dönüş imkanı açıktı. Ve en önemlisi üç, tarihsel maceramızı göz önüne aldığımızda, Türkiye’de işleyen ve hazmedilmiş demokratik temaüllerin kalıcı olarak yerleşmesinin ancak muhafazakarların demokratlaşması ile olabileceğini düşünüyor ve iktidar sorumluluğunun sağlayacağı olumlu etkiye şans vermek istiyordum."

'AK PARTİ'NİN AHLAKİ TERCİH KALIPLARINA DÖNME İHTİMALİ KALMADI'

"Bugün çok farklı bir tablo ile karşı karşıyayız… AK Parti’nin 2016 başından itibaren sergilediği tutum her üç ölçütü de anlamsızlaştırdı. Bir, Erdoğan yönetiminde keyfiliği öne çıkaran tek adam idaresi ve onunla birlikte gelen oportünist kültür, alternatiflerin kalitesini önemsiz kıldı. Ülkenin acil ihtiyacı ‘normalin’ geri gelmesi ya da ‘normale’ geri dönülmesi olarak betimlenebilir hale geldi. İki, ‘yeni’ AK Parti’nin kuruluş ilkelerine, kadrolarına ve ahlaki tercih kalıplarına dönme ihtimali kalmadı. Ve üç, ‘yeni’ AK Parti iktidar sorumluluğunu muhafazakar siyaseti uzun vadede meşru kılacak ve iktidarda tutacak şekilde kullanmayıp, kısa vadeli bireysel ve kimliksel kaprislere kurban etti."

 

***

"Muhafazakar camianın sosyolojik değişimini ve bu değişimin siyasete yansımasını Türkiye’nin demokratlaşması açısından (yeterli olmasa da) hayati addeden biri olarak, bugün karşımızda olan ‘yeni’ AK Parti’nin, ya da ‘reisçiliğin’ artık dindarlara, genelde muhafazakarlara ve sonuçta ülkeye zarar verdiğini düşünüyorum. Hatta ileride yazılacak tarafsız tarih metinlerinin Erdoğan’ı muhafazakar aleme, muhtemelen farkında bile olamayacağı kadar zarar vermiş biri olarak kaydetmesini çok olası görüyorum."   

'GÖRÜNEN O Kİ ERDOĞAN O LİDER DEĞİL…'

"Erdoğan, sahiciliği ve cesareti ile vesayetçi sistemi yıkmak açısından etkili bir liderdi… Bu özellikler AK Parti’nin ortak aklı ile birleştiğinde yeni bir toplumsal daveti mümkün kılmıştı. Ancak şimdi yıkım değil inşa dönemindeyiz ve kaybedilmiş ortak akıl artık zorunlu bir önkoşul. Öte yandan inşa için liderlik de lazım… Ama görünen o ki Erdoğan o lider değil… Şu an için bir başkası olmasa bile muhafazakar cenahın sakinleşmesi ve yeni bir ‘nefes’ için hazırlanması lazım. Aksi halde Türkiye’nin orta vadede demokrasi eşiğini aşması mümkün gözükmüyor."

 

"Bu değerlendirme ışığında, benim gibi AK Parti’nin kuruluş ilke ve kriterlerini desteklemiş ve hala desteklemeye niyetli seçmenler için ‘tercih’ muhalefet yelpazesini işaret ediyor. Normalleşme açısından HDP’nin Meclis’te olması gerektiği açık olsa da baraj sorunu yaşayacağını sanmıyorum. Dolayısıyla parlamento seçiminde oyum Saadet Partisi’ne gidecek. Çünkü Meclis’te muhafazakar ‘sesin’ sadece ‘yeni’ AK Parti tarafından temsil edilmesini tehlikeli buluyor ve dini duyarlılığı yüksek bir partinin sağduyulu duruşunun normalleşmeyi teşvik edeceğini düşünüyorum."

"Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise Muharrem İnce’ye oy vereceğim… Çarpıcı meziyetlere sahip olduğunu varsaydığımdan veya ülkeyi bir anda rasyonel yönetime geçireceğinden emin olduğum için değil… Siyasetin dilini rahatlatan bir rakibin güçlenmesi ve belki de kazanmasının bu akıl dışı zorlama gidişatı, insanların ruhi dengesini bozan atmosferi normalleştirebileceğini umduğum için. Ve de bu sayede dindarların ve genelde muhafazakarların (bilerek ya da bilmeyerek) kendilerine daha fazla zarar vermelerinin engellenmesi, basiretli algı ve değerlendirme kapasitelerini yeniden kazanmalarına yardımcı olunması, kısacası yeni bir ‘nefes’ için." şeklinde konuştu.

Sputnik Türkiye

Etiketler: Etyen Mahçupyan, AKP, danışman, eleştiri, seçim, Saadet Partisi
Okunma Sayısı: 286
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Muharrem İnce: Halkın değişime olan inancına güveniyorum

    Etyen Mahçupyan: ‘Reisçiliğin’ artık dindarlara ve ülkeye zarar verdiğini düşünüyorum

    Yahudi yerleşimciler İbrahim Camisi'ne çirkin saldırı

    ANAR Araştırma Genel Müdürü Uslu: Erdoğan MHP ile bağlı değilim mesajı verdi

    Adil Seçim Platformu 24 Haziran'da sandıkları ve oyları koruyacak

    Akşener: Habire FETÖ ile itham ederek seçmenimizi korkutmaya çalışıyorlar

    Hedefimiz Hür ve Demokrat Türkiye

    Birçok hastalıktan korunma vesilesi: Çilek...

    Üniversiteler idarî özerklik istiyor

    Heyecan devam ediyor: Sekizinci günün sonuçları ve dokuzuncu günün programı

    'OHAL yüzünden söylemediklerini anlattı'

    Cumhurbaşkanı Adaylarına Basın Özgürlüğü Mektubu: Bütün davalar düşürülsün

    Fatura vatandaşa zam olarak yansıyacak

    Rakamlara göre Türkiye - 1

    AB, Türkiye için itibar meselesi

    Patates-soğan ithal edilecek

    Acı haber Van'dan geldi

    Arjantin'e Hırvatistan şoku

    Korku duvarını yıkacağız

    Karamollaoğlu'nun gündemi de soğan: 'Dolar kuruyla, soğan kuru karıştı'

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Hak-kuvvet dengesi
    Cemil Said Demirdöğmez

    Dört duvar arasında matemli bir gece
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Afrin’den Kandil’e
    Genel

    'OHAL yüzünden söylemediklerini anlattı'
    İbrahim ERSOYLU

    Cemaatlar siyaset tuzağına düşmemeli
    Cevher İLHAN

    Son kertede seçim manipülasyonları
    Emin Fırat

    Rakamlara göre Türkiye - 1
    Faruk ÇAKIR

    Önce kendiniz inanın!
    Genel

    Hedefimiz Hür ve Demokrat Türkiye
    Mikail YAPRAK

    Bu seçimin galibi millet olacaktır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.