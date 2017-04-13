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13 NİSAN 2017 PERŞEMBE - YIL: 48

'Evet' mitinglerinin maliyeti 164 milyon lira

13 Nisan 2017, Perşembe 13:25
CHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar 'Evet' mitinglerinin maliyetini Meclis gündemine taşıdı: Yaptıklarınızın suç olduğunun farkında mısınız?

CHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar, devletin uçaklarını, kamunun personellerini ve tüm araçlarını kullanarak referandumda hayır çıkmaması için meydanları dolaşmanın Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’a aykırı olduğunu savunarak TBMM'ye soru önergesi verdi.

Tarafsız olması gereken cumhurbaşkanının taraflı, kamuda herkese eşit hizmet vermesi gereken vali ve kaymakamların ise iktidar partisine bağlı bir halde hareket ettiğini belirten Sağlar şunları söyledi:

“Yapılan araştırmalarda bir mitingin ortalama gideri, tanıtım ve reklam giderlerinin 300 bin lira, sahne ses düzeni ve miting alanının düzenlemesinin 250 bin lira, uçak/araç giderlerinin 100 bin lira, çevre il ve ilçelerden otobüslerle vatandaşı taşımanın 500 bin lira, güvenliğin sağlanması için yapılan harcamaların 200 bin lira, halka kumanya dağıtımının 500 bin lira, görülmeyen harcamalar 150 bin lira olarak hesaplanmıştır. AKP ve Recep Tayyip Erdoğan’ın toplam 82 miting yapacağı göz önüne alındığında, ortalama 164 milyon liranın harcanacağı öne sürülmüştür.”

Sağlar, TBMM’ye verdiği ve Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlamasını istediği  soru önergesinde şu sorulara yanıt istedi: “AKP’nin referandum çalışmalarının maliyeti ortalama kaç lira olarak hesaplanmıştır? Referandum çalışmaları için partinize ait olmayan, devlete ait olan araçların (uçakların, otobüslerin v.b)  kullanılmasının halka maliyeti nedir?

Referandum giderleri hangi bütçeden karşılanmaktadır? Yoksa tarafsızlığını yitiren cumhurbaşkanlığı ve başkanlık örtülü ödeneğinden mi sağlanmaktadır? Yaptıklarınızın suç olduğunun farkında mısınız?”

DHA

Etiketler: miting
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  • BİLAL

    13.04.2017 15:44:58

    164 milyonmu sadece benzin ve uçak helikopter benzini eder o para

  • Nejla mert

    13.04.2017 14:43:10

    Haram zikkim olsun harcadiklari para milletin paralari sonra da millet millet diye bagirip propaganda yaparlar yaziklar olsun onlara verdigim oylar da haram olsun helal etmiyorum hakkımı

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