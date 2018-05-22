CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenerek, “2007 Cumhurbaşkanlığı bütçesi 33 milyon, 2014’te 199 milyon, 2018’de 845 milyon. 2007’den 2018’e 25 kat artmış harcadığı para. Ey Erdoğan sen kimin parasını harcıyorsun? Yazık değil mi günah değil mi? ABD’deki lobi şirketlerine kaç para ödedin?” diye sordu.

Cumhurbaşkanlığı döneminde kamuda yükselmenin temel kriterinin likayat olacağını söyleyen İnce, “Benim dönemimde ‘TEOG’u kaldırın’, ‘Başakşehir maçına gidin’ gibi açıklamalar olmayacak. Halkın seçtiği belediye başkanına ‘istifa et’ baskısı olmayacak. Damadım bakan olmayacak. Oğlumun vakfı olmayacak” diye konuştu. “Ağustos’ta fındık 15 lira. İsteyen alır, istemeyen almaz” vaadinde bulunan İnce, “Kalırsa devlet alacak. Bu Türkiye’de 6 milyon insanı ilgilendiriyor. Bir köylü çocuğu olarak söz veriyorum. Orman köylüsünü, köylüyü, çiftçiyi ezdirmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

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