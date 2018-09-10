Fakıbaba: Ölen yoksa sorun da yok

Eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba Şarbon vakaları gündemdeki yerini korurken, “Bizim dönemimizde alınan hayvanlar, uluslararası standartlara uygundu ve hepsi ari ülkelerden getirildi. Biz insanımızın sağlığı konusunda en ufak bir risk almadık” dedi. Eski Bakan şarbon vakasında kaç kişiye teşhis konulduğu ve can kaybı olup olmadığı konusunda yetkililerin halkı aydınlatmasını istedi. “Olayın büyütülmesinde, et fiyatlarını artırmak isteyen fırsatçı lobiler de var” diyen Fakıbaba, “Şarbondan dolayı yaşamını yitiren var mı?” diye sordu.

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