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23 HAZİRAN 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Fakıbaba: Patates 5-6 liraya nasıl çıktı?

23 Haziran 2018, Cumartesi 18:24
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, “Dediler ki ‘Patates elimizde, depolarda kaldı, 50 kuruşa alan yok, bize ihracat desteği verin’ Biz de bunun üzerine patatese ihracat desteği verdik. Bütün bakanlar imzaladı. Nasıl olur da böyle bir durumda 50 kuruş olan patates 5-6 liraya çıkar anlamış değilim” dedi.

Fakıbaba, patates fiyatlarındaki artışa ilişkin de gerekli tedbirlerin alındığını bildirdi. Fiyat artışlarının normal olmadığını vurgulayan Fakıbaba, şunları söyledi; “Hayretler içerisindeyim, 1,5-2 ay önce Sayın Başbakanımızla Niğde ve Aksaray’daydık. Dediler ki ‘Patates elimizde, depolarda kaldı, 50 kuruşa alan yok, bize ihracat desteği verin.’ Biz de bunun üzerine Bakanlar Kurulu’ndan patatese ihracat desteği verdik. Bütün bakanlar imzaladı. Nasıl olur da böyle bir durumda 50 kuruş olan patates 5-6 liraya çıkar anlamış değilim.”

***

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Etiketler: fakıbaba, patates
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