Fethi kardeşimiz ikinci bir Ömer oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'deki terör saldırısında olası faciayı canını ortaya koyarak önleyen polis Sekin'in ailesine taziyelerini ileterek, "Fethi kardeşimiz, bir felaketi önlemiş oldu. Adeta o da Ömer'imiz gibi ikinci bir Ömer oldu." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti:

"Mekanı cennet olsun. Bundan endişemiz yok zaten. Şehitlerimizin makamı sevgili peygamberimizin en yakınıdır. Dolayısıyla siz de bir şehit eşi olarak ebedi alemde çocuklarınızla birlikte eşinizin yanında yerinizi alacaksınız. Fethi kardeşimiz o gün orada sıradan değil, çok ciddi bir felaketi önlemiş oldu. Adeta o da Ömer'imiz gibi ikinci bir Ömer oldu. İnşallah geleceğe çok farklı yürüyeceğiz. Sizin de isminiz Rabia, inşallah siz de isminizle müsemma olursunuz."

Bunun üzerine şehidin eşi Rabia Sekin, "Bir babalarını kaybettiler, bir babaları da sizsiniz artık. Çocuklarıma sahip çıkmanızı istiyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Bundan şüpheniz hiç olmasın. Bizler şehitlerimizin çocuklarını, eşlerini hep emanet olarak gördük. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu emanetlere sahip çıkacak kadar güçlüdür. Bütün eğitimlerine varana kadar yanlarındayız. Eşiniz nasıl aynen terfilerini almaya devam edecekse sizler de o terfileri almaya devam edeceksiniz." ifadelerini kullandı.