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5 HAZİRAN 2018 SALI - YIL: 49

Figen Yüksekdağ için zorla duruşmaya çıkarma kararı

05 Haziran 2018, Salı 14:10
HDP eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın, 4 Kasım 2016 tarihinde gözaltına alındığı sırada verdiği ifadesinde 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçunu işlediği iddiasıyla yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, Kocaeli 1 Nolu F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan ve SEGBİS sistemi ile duruşmaya çıkmayan Yüksekdağ'ın, bir sonraki celse zorla SEGBİS sistemine çıkarılmasına karar verdi.

HDP eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın, 4 Kasım 2016’da gözaltına alındıktan sonra verdiği savunmada 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçunu işlediği iddiasıyla 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi. Diyarbakır 13'üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya,  Kocaeli 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde tutuklu olan Yüksekdağ katılmazken, avukatı hazır bulundu. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi, Yüksekdağ’ın duruşmaya SEGBİS sistemi ile katılması için önceki celse cezaevine yazılan talimatın işlemsiz iade edildiğini söyledi.

AYNI SUÇTAN İKİ DAVA AÇILMIŞ

Daha sonra söz alan Yüksekdağ'ın avukatı Reyhan Yalçındağ Baydemir, "Müvekkilimin politik kimliği olduğundan her açıklaması dava konusu yapılmış. Bu mahkemeye konu olan açıklamalar nedeniyle Ankara 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde de hakkında dava açılmıştır. Aynı konuda iki kere dava açılmış olduğundan mahkemenizdeki dava mükerrer olmuştur. Bu nedenle mahkemenizdeki dosyada davanın reddine karar verilsin"dedi.

Ara kararlarını açıklayan mahkeme, sanığın gelecek duruşmada SEGBİS sistemi ile hazır bulundurulması için tutuklu bununduğu cezaevine müzekkere yazılmasına, sanığın SEGBİS odasına çıkmak istememesi halinde bu işlemin zorla yerine getirilmesinin istenilmesine karar verdi. Duruşma eksiklerin giderilmesi için ertelendi.

 

DHA

Etiketler: HDP, duruşma, Figen Yüksekdağ
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