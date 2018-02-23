Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin haklı olduğu yerde hiçbir engeli tanımayacağını belirterek, "Hiç kimsenin karşısında boyun eğmeyiz. Karşımıza çıkanları ezer geçeriz. Onların hepsini Finike portakalı gibi ezer geçeriz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Finike ilçesinde belediyenin beton santralinin açılışına katıldı 'FİNİKE PORTAKALI GİBİ EZERİZ' Çavuşoğlu, "Türkiye'nin ayağına adeta pranga vurmak isteyen, önüne set vurmak isteyen ülkelerin ve değişik terörist grupların var olduğunu anlatmamıza gerek yok. Milletimiz her şeyin farkında. Bütün engellerin üstesinden gelmemiz için çok güçlü olmamız lazım. Güçlü olursak teröristleri bertaraf ederiz, tıpkı şimdi yaptığımız gibi. Bu millet yeri geldiğinde tüm dünyaya kafa tutmasını bilir. Haklı olduğumuz yerde hiçbir engeli tanımayız. Hiç kimsenin karşısında boyun eğmeyiz. Karşımıza çıkanları ezer geçeriz. Onların hepsini Finike portakalı gibi ezer geçeriz. Bugün yaptığımız gibi" diye konuştu. DHA

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