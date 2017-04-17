Fransa'dan referandum değerlendirmesi ve idam çağrısı

Fransa, Türkiye'deki halk oylamasıyla kabul edilen anayasa reformunun, Türkiye'nin yönetimine önemli değişiklikler getireceğini açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı Elysee'den yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de dün yapılan ve yönetimde önemli değişiklikler getiren anayasa reformuyla ilgili halk oylamasının sonuçlarının not edildiği bildirildi.

Açıklamada, "Türk halkının nasıl yönetileceği konusunda kararı sadece kendisinin vereceğine" vurgu yapılarak referandum sonuçlarının, halkın, anayasa reformunu onaylama konusunda ikiye bölündüğünü gösterdiği kaydedildi.

Türkiye'nin Avrupa Konseyi üyesi olduğu hatırlatılan açıklamada, "Avrupa Konseyi değerleri ve sorumlulukları çerçevesinde toplumun tüm sosyal ve siyasi bileşenleriyle açık ve samimi diyaloğun gerekliliğine" işaret edildi. İdam cezasıyla ilgili bir halk oylaması düzenlemesinin, bu değerleri ve sorumlulukları kesintiye uğratacağı da belirtildi.

Fransa Dışişleri Bakanlığı da yayınladığı bildiride, Fransa'nın AB gibi Türkiye'de kabul edilen anayasa reformunun, birlik ve dayanışma ruhu içerisinde yürürlüğe sokulması çağrısı yaptığını duyurdu.