Gedikli, 'koltuk' mesajıyla istifa etti

AKP’nin kurucu üyelerinden Bülent Gedikli Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanlığı görevinden ayrıldı.

Ayrılma kararının yeni alınmış bir karar olmadığını söyleyen Gedikli, Kardemiş A.Ş. ve Sabahattin Zaim Üniversitesi’ndeki görevlerine devam edeceğini söyledi. Gedikli, “Siyasetimii koltuklarda değil, sahada üreterek, öğreterek daha da güçlendirmek için çalışmalar yapacağız”ifadesini kullandı.

İşte Gedikli'nin Twitter'dan yaptığı açıklama;

"Cumhurbaşkanı Başdanışmanlık görevimden bugün itibariyle ayrılıyorum. Bu yeni bir karar değildi.

Kardemir Anonomim Şirketi Yönetim Kurulu Üyeliği ve Sabahattin Zaim Üniversitemizde yani reel sektörde ve akademik hayatta daha güçlü, daha müreffeh, daha güzel bir Türkiye için üretmeye devam edeceğiz. Siyasetimizi koltuklarda değil sahada üreterek, öğreterek daha güçlendirmek için çalışarak yapacağız. Yani daha aktif daha üretmemiz gereken bir dönem başlıyor.

Başta 16 yıl önce birlikte AK Parti'mizi kurduğumuz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm yol arkadaşlarıma başarılar diliyorum.

Kamuoyuna Saygı İle Duyurulur."