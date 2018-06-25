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25 HAZİRAN 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

'Genel Başkanımız düşüncelerini daha sonra paylaşacaktır'

25 Haziran 2018, Pazartesi 03:00
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, resmi olmayan seçim sonuçlarını değerlendirdiği açıklamada, "Sonuçlar büyük ölçüde toplandı ama daha tamamlanmadı. Yüksek Seçim Kurulu açıklamasını yapıncaya kadar süreci takip edeceğiz. Vatandaşlarımızın sonuç ne olursa olsun tahriklere kapılmamalarını istiyoruz" dedi.

Bülent Tezcan yaptığı açıklamada, sürecin önemli bir bölümünün tamamlandığını belirterek, "Katılım oranı çok yüksek. Bütün milletimize teşekkür ediyorum. Demokrasilerde demokratik yarışlar olacaktır. Milletin iradesi sandığa nasıl giriyorsa öyle çıksın. Aksi durumda kararlı bir tutum sergileyerek mücadele edeceğimizi daha önce ifade etmiştik. Parti görevlilerimiz ve gönüllülerimiz, diğer partilerin görevlileri fedakarca ve kararlı bir çalışma yürüttüler. Kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi.

‘SÜRECİN ACI BİR DURUMA NEDEN OLMAMADAN TAMAMLANMASI ARZUMUZDUR’

Açıklamasında sonuçların büyük ölçüde toplandığını ancak tamamlanmadığını belirten Tezcan şöyle devam etti: "Yüksek Seçim Kurulu açıklamasını yapıncaya kadar süreci takip edeceğiz. Vatandaşlarımızın sonuç ne olursa olsun tahriklere kapılmamalarını istiyoruz. Tahrik edici tutumlardan kaçınmak ve tahriklere kapılmadan bu sürecin acı bir duruma neden olmadan tamamlanması arzumuzdur. Bütün arkadaşlarımızın suhulet içinde olmasını istiyoruz. Sonuç ne olursa olsun biz yine demokratik zeminde mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Bu süreçte emek veren herkese teşekkür ediyorum. Sonuçların olgunlukla karşılanacağına inanıyoruz."

SORULARI YANITLADI

Tezcan, açıklamanın ardından soruları yanıtladı. Tezcan, "YSK'nın verileri ile sizin verileriniz sizin için tamam mı? İtirazınız olacaksa ne kadar oy için itirazınız var?" şeklindeki soruya, "Bunun için açıklama yapmak erken. YSK sonuçları açıklamaya devam ediyor. Daha sonra değerlendirmemizi yapacağız. YSK ile partimizin topladığı veriler arasındaki ilişkileri takip ediyoruz. YSK ile bizim sisteme girdiğimiz ıslak imzalı tutanaklar arasında fark var. Çalışmalar sürüyor. Şu anda bu konuda bir şey söylemek için erken" şeklinde yanıt verdi.

Tezcan, Muharrem İnce'nin, "Adil bir yarış değildi ama Erdoğan'ın kazandığını kabul ediyorum" yönündeki açıklamasının sorulması üzerine, "Sayın İnce meramını iyi anlatacak bir siyasetçidir. Bizim tercümemize gerek yok. Kendisi açıklama yapacaktır" dedi.  Kemal Kılıçdaroğlu'nun da süreci takip ettiğini belirten Tezcan, "Genel Başkanımız bu konuda düşüncelerini kamuoyuyla daha sonra paylaşacaktır" diye konuştu.

‘SEÇİM SONUÇLARINDAN HAYAL KIRIKLIKLARI OLMAZ’

Tezcan, "Hayal kırıklığı var mı?" yönündeki soruya da, "Secim sonuçlarından hayal kırıklıkları olmaz. Bu demokratik bir yarıştır, mücadele ediyoruz. YSK'nın açıklamasından sonra daha net değerlendirmeleri kuşkusuz yapacağız. Bize gönül veren ve güvenen milyonlarca vatandaşa teşekkür borcumuz var. Demokrasi bir yarış rejimidir. Hukuk içerisinde olgun bir yarış rejimidir. Kazanmak da vardır kaybetmek de vardır. Kaybetme konusunda sonuçlar net olarak açıklandığında cesaretle, kararlıkla söylenir ama mücadele bitmez" diye cevap verdi. 

‘PARTİLİLER TEPKİ GÖSTERDİ’

Öte yandan parti önünde toplanan kalabalık, yönetimin kendilerine bir açıklama yapmadığı gerekçesiyle bina içerisine girerek slogan attı. Sık sık, "Yönetim buraya" şeklinde slogan attı. Geçen süre içerisinde kalabalığa bir açıklama yapılmaması üzerine sloganlar, "Yönetim istifa" şekline döndü.

Partililerin tepkisi üzerine Genel başkan yardımcısı Tuncay Özkan açıklama yapmak için bina dışına çıktı. Partililerin bekleyişi sürüyor. 

DHA

Etiketler: seçim, 24 haziran
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