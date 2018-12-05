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5 ARALIK 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Gerçekleri halktan gizleyemezsiniz

05 Aralık 2018, Çarşamba 23:24
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer TBMM’de bütçe görüşmelerinin 12 gün yerine 19 günde görüşülmesi için CHP tarafından verilen önerinin ret edilmesi üzerine AKP tarafından verilen 12 günlük çalışma süresi önerisi üzerinde CHP grubu adına konuşma yaptı.

Gürer görüşme süresinin uzatılması gerektiğini belirterek, “Meclis’te her konunun halkın gözü önünde konuşulması gerekiyor. Gerçekleri ne kadar saklarsanız saklayın, yaşananlarla bu halk gerçekleri görüyor. İlk seçimde de size gereken dersi verecek” dedi. Gürer, bütçenin sadece cumhurbaşkanı ve iktidarı değil, muhalefetiyle, insanıyla bu ülkede yaşanan herkesi ilgilendirdiğini belirtti. Ömer Fethi Gürer, “Bütçe Komisyon çalışmalarına katıldım. Bu bütçede esasında işçi yok, memur yok, çiftçi yok, esnaf yok, engelli yok, emekli yok ama bunun yanında sağlıkta, eğitimde ülkede yaşanan sorunlarla ilgili önerilerimizi dikkate alan da yok” dedi. Gürer, “Ülkenin sorunlarını konuşalım. Muhalefet olarak biz yapıcı önerilerde bulunuyoruz. Her gün zam yaptığınız, elektrikle, doğal gazla ilgili canını okuduğunuz halka gidip ürettiği ürün için çiftçi depo basacağınıza onların sorunlarına çözüm üretin, üretimdeki maliyet girdilerini düşürün, besicinin, hayvanı olanın yaşadığı sıkıntıları aşmak için destek verin diyoruz” diye konuştu.

Etiketler: gürer
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