Gerekirse bir daha referanduma gideriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalabalıktan yükselen 'İdam isteriz' sloganı üzerine, şunları söyledi:

'İDAM İÇİN GEREKİRSE, BİR DAHA REFERANDUMA GİDERİZ'

"16 Nisan bu işin karar günü. 16 Nisan inşallah 'Evet' ile sandıklar patladığı takdirde hemen parlamentoya idamla ilgili karar taslağı inşallah gelecek. Sayın Bahçeli 'Evet' diyor, Sayın Yıldırım da aynı. Kılıçdaroğlu da geçenlerde eğer yanlış duymadıysam 'Meclise gelirse desteklerim' dedi değil mi? Herhalde destekler. Desteklemezse ne olur? Bir referandum da onun için yaparız. Demokraside bu işin sahibi kim? Millet millet. Onun için millete gideriz. Burada kimin evladı şehit oldu. Bunları bizim affetme yetkimiz var mı, yok. Öyleyse parlamento kararını verecek, ondan sonra da idam çıkacak. Efendim 'AB ne der, Hans, Helga ne der' önemli değil. Benim için Ahmet, Mehmet'i, Ayşe Hatice'nin ne dediği önemli. Cumhurbaşkanı olarak bu karar benim önüme geldiğinde de ben bunu onaylarım."