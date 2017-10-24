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5 KASIM 2017 PAZAR - YIL: 48

Gökçek'in istifa kararının ardından Erdoğan'dan jet açıklama

24 Ekim 2017, Salı 09:33
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in istifa edeceğini duyurduğu dakikalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Twitter'dan bir açıklama yaptı ve 'Bizler bu yola koltuk sevdasıyla, makam sevdasıyla değil; hizmet sevdasıyla çıktık.' açıklamasında bulundu. 'Ben gençlere güveniyorum." diyen Erdoğan 'Gençlerin sahip oldukları imkânların hakkını vereceklerine gönülden inanıyorum.' mesajını paylaştı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in istifa edeceği tarih belli oldu. Melih Gökçek istifa edeceği tarihi Twitter'dan duyurdu ve "İnşallah Cumartesi günü Ankara Büyükşehir Belediye Meclisini olağanüstü toplayacak ve Meclis üyesi arkadaşlara veda edip, istifamı vereceğim." açıklamasında bulundu.

Gökçek'in istifasını duyurduğu dakikalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan da Twitter'dan açıklamalarda bulundu. 

Erdoğan, paylaşımında dün İstanbul'da Yahya Kemal Beyatlı Kongre Merkezi'nde düzenlenen "2023 Gençlik Şurası"nda yaptığı konuşmada gençlerle beraber çektirdiği fotoğraflara da yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dört paylaşımının her biri ilk saniyelerde 4 binin üzerinde beğeni alırken, "Bizler bu yola koltuk sevdasıyla, makam sevdasıyla değil, hizmet sevdasıyla çıktık." paylaşımının 8 bin beğeni alması dikkati çekti.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle: 

"Bizler bu yola koltuk sevdasıyla, makam sevdasıyla değil; hizmet sevdasıyla çıktık.

Bunun için de biz, gençlerden korkan, gençlerden çekinen, yerini gençlere bırakmayı düşünmeyenlerden asla olmadık, olmayacağız.

Gençlerimiz, aziz milletimizin emaneti olan önemli görevleri vakti-saati geldiğinde inşallah devralacak.

Ben gençlere güveniyorum. Gençlerin sahip oldukları imkânların hakkını vereceklerine gönülden inanıyorum."

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  • Ali

    24.10.2017 10:17:00

    Adaletten kaçma çabası mı...

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