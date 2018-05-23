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1 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

Gökçek’ten tuhaf açıklama

23 Mayıs 2018, Çarşamba 16:45
Dolar, 4.80 seviyelerinde rekor üstüne rekor kırarken eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’ten ilginç bir iddia geldi.

Gökçek’e göre 24 Haziran’daki seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan kazanacak ve piyasaya 30 milyar dolar ‘pompalanacak.’ Gökçek, sosyal medya hesabı Twitter’da ‘ABD’nin doları yükselttiğini’ söylerken vatandaşların 24 Haziran’daki seçime kadar sabretmesini istedi. Gökçek ayrıca “24 Haziran’dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca seyreyleyin gümbürtüyü. Dolar tepetaklak düşecek inşallah. O dolar tüccarlarının halini birlikte göreceğiz. Hele cumhurbaşkanımızı yüzde 55-60’la seçelim göreceksiniz sonuçları inşallah” diye yazdı. Gökçek’in piyasaya 30 milyar pompalama fikri, CNN Türk’te Tarafsız Bölge programında da konu olmuştu. Türkiye gazetesi yazarı Necmettin Batırel, doların 3.50’yi gördüğü zaman kurun düşmesi için ‘şakkadak’ ifadesini kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) 30 milyar dolar satmasını önermişti. Doların önlemez yükselişi sonrası Batırel’in bu sözleri sosyal medyada tekrar gündem olmuştu.

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Merkez Bankası'ndan açıklama

Bunları yaparsak Türk Lirası değer kazanacaktır

Etiketler: gökçek, dolar, türk lirası
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  • Naim

    24.5.2018 03:48:00

    Rabbim sen biliyorsun kimin ne olduğunu

  • g@L!p

    23.5.2018 21:10:14

    Etekler tutuştu, iktidarları devam etmek zorunda. Şimdi neden sürmüyosunuz diye sorarlar insana??

Risale-i Nur Külliyatı

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