CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ni ziyaret etti.

Muharrem İnce, “24 Haziran’da Allahın izni, milletin isteğiyle cumhurbaşkanı olduğumuzda, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gelecek olan ilk kanun teklifi Cerrahpaşa’nın birleştirilmesidir. Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanlığında rektör atamaları, cumhurbaşkanı tarafından yapılmayacaktır” dedi. Öğrencilerin steteskop hediye ettiğı Muharrem İnce, burada üniversitelerin bölünmesine ilişkin konuştu.

Cerrahpaşa şifadır, Cerrahpaşa tarihtir

Dekanlık önünde konuşan Muharrem İnce, şunları söyledi. “Cerrahpaşa şifadır, Cerrahpaşa tarihtir. Milleti böldüler, gönülleri böldüler, şimdi üniversiteleri bölüyorlar. Biz, milleti de birleştireceğiz. Gönülleri de birleştireceğiz. Üniversiteleri de birleştireceğiz. New York Üniversitesi’nde 300 bin öğrenci var, İstanbul Üniversitesi’nde 110 bin öğrenci var. 300 bin öğrencili New York Üniversitesi bölünmüyor, 110 bin öğrencili İstanbul Üniversitesi bölünüyor. Hem Cerrahpaşa kaybediyor hem İstanbul Üniversitesi kaybediyor, hem Türkiye kaybediyor. Hayatında bir gün dahi kampuste, üniversitede okumuş, üniversite arkadaşları olan birisi, kampuste kantinde oturmuş, kantinde ders çalışmış, üniversite arkadaşlarıyla fotoğraf çektirmiş birisi üniversiteleri bölmez” dedi.