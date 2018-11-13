Göreve elverişliyse niye patladı?

MillÎ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hakkâri’de üs bölgesindeki patlamada herhangi bir dış etkinin söz konusu olmadığını belirterek, “Namlu gerisinde meydana gelen yüksek basınçtan dolayı geriye doğru bir alev çıktığını, bu alevin de bu patlamaları tetiklediğini, ilk bulgu olarak söyleyebilirim” dedi.

Akar, kazayla ilgili hemen adlî, idarî, teknik incelemelerin başlatıldığını hatırlatarak, şunları söyledi; “İlk bulguları sizlerle paylaşmak istiyorum. Buna göre, hem mühimmatın hem de topun göreve elverişli olduğu raporlarını inceleme heyeti teyit etmiş bulunuyor. Burada topun ateşlenmesini müteakip, merminin namluyu terk ettiğini, namludan çıktığını daha sonra namlu gerisinde meydana gelen yüksek basınçtan dolayı geriye doğru bir alev çıktığını, bu alevin de bu patlamaları tetiklediğini ilk bulgu olarak söyleyebilirim. Önümüzdeki günlerde diğer teknik çalışmalar devam ederek daha ayrıntılı bazı bulgulara ulaşmamız mümkün olacaktır. Şu anda adli, idari, teknik çalışmalar devam ediyor.” AA

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