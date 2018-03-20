Görünmez koalisyon dönemi başlamasın

“2019 Seçimi öncesi oluşturulan Cumhur İttifakı hakkında da konuşan Davutoğlu; “2019 Seçimi için yapılan bir düzenleme. 15 Temmuz’dan sonra gelinen ortak mutabakat önemli. Ancak görünmez ve adı konulmayan koalisyonlar dönemi başlatmamak gerekir” dedi.

Türkiye’nin 26. Başbakanı Ahmet Davutoğlu; Best FM’de Ufuk Karcı’nın sunduğu Konuşan Türkiye programında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Davutoğlu, son dönemde hakkında dile getirilen kendisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağı yönündeki iddiaları yalanlayarak; “Böyle bir şey yok” dedi. Davutoğlu, itibar suikasti yapmaya devam eden troller olduğunu hatırlatarak; “Başbakanlığı bırakınca, arenadaki bir savaşçı gibi, tüm mihferinizi, zırhınızı çıkarıyorsunuz. Karşı taraf ise hepsi birden oklarını size yöneltiyor. Bir zamanlar yanınızda olduğunu zaannettikleriniz ile bir de çakallar var. Parayı kim veririse, ona yamamananlar. Onlar da saldırıyor. Ama siz kaçmıyorsunuz. Tribündeki izleyici; yani halk, her şeyi görüyor. Ben, mücadelemi sürdürüceğim. Unutmamak lazım ki, bugün size hizmet eden troller, yarın başkası parayı verince, O’nun hizmetine girer” ifadelerini kullandı.

1 KASIM’IN ORTAYA KOYDUĞU TABLOYA AYKIRI OLUR

2019 Seçimi öncesi oluşturulan Cumhur İttifakı hakkında da konuşan Davutoğlu; “2019 Seçimi için yapılan bir düzenleme. 15 Temmuz’dan sonra gelinen ortak mutabakat önemli. Ancak görünmez ve adı konulmayan koalisyonlar dönemi başlatmamak gerekir. 1 Kasım seçimlerinde, AK Parti’nin tek başına iktidar olduğunu unutmamak lazım. AK Parti, kararlar alırken, bunu unutmaması lazım. Ülke menfaatleri için, partiler arası uzlaşı önemlidir. Ancak, 1 Kasım’ın ortaya koyduğu tabloya aykırı olur” diye konuştu.