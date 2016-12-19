Gözaltına alınan HDP'li vekil serbest bırakıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında HDP Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman, Gaziantep'te gözaltına alındı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince İbrahimli Mahallesi'ndeki bir yakınının evinde gözaltına alınan Adıyaman, sağlık kontrolünden geçirildi.
Milletvekili Adıyaman, emniyetteki işlemlerin ardından Ankara'ya gönderildi.
HDP'li vekil serbest bırakıldı
Dün gece Gaziantep‘te gözaltına alınan HDP Iğdır milletvekili Mehmet Emin Adıyaman, Ankara’da çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.
AA