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10 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Gül, başkanlık mitingine katılmayacak

01 Nisan 2017, Cumartesi 13:18
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım yarın Abdullah Gül'ün memleketi Kayseri'de bir miting düzenleyecek. Mitinge Abdullah Gül'ün katılmayacağı öğrenildi.

'Başkanlık referandumu'na 15 gün kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım yarın Kayseri'de ortak bir miting düzenleyecek.

AKP Kayseri İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden yaptığı açıklamada, "2 Nisan Pazar günü saat 16:30’da Kayserimizde hem cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan hem de başbakanımız Binalı Yıldırımı ağırlayacağız. Bütün Kayserili hemşerilerimizi Cumhuriyet meydanına bekliyoruz" dedi.

ABDULLAH GÜL KATILMAYACAK

Kayseri 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün memleketi. Gül'ün yarın düzenlenecek mitinge katılıp katılmayacağı merak konusu oldu. CNN Türk'ün haberine göre Abdullah Gül yarın yapılacak 'başkanlık mitingi'ne katılmayacak.

Gül'e yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Gül'ün siyasi programlara katılmama kararı devam ediyor.

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  • CESUR ADAM

    01.04.2017 18:26:16

    İnsanlar günahlara,kul haklarına daha fazla katlanmak istemiyorlar.Gayet normal bir tavır.Esasen ehli iman kardeşlerimizden olup hala yanlış yapana,daima aldanıp destek verenleri de aldatmış olana itirazsız desteğe devam etmeleri anlaşılır gibi değil.

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