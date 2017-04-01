Gül, başkanlık mitingine katılmayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım yarın Abdullah Gül'ün memleketi Kayseri'de bir miting düzenleyecek. Mitinge Abdullah Gül'ün katılmayacağı öğrenildi.

'Başkanlık referandumu'na 15 gün kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım yarın Kayseri'de ortak bir miting düzenleyecek. AKP Kayseri İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden yaptığı açıklamada, "2 Nisan Pazar günü saat 16:30’da Kayserimizde hem cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan hem de başbakanımız Binalı Yıldırımı ağırlayacağız. Bütün Kayserili hemşerilerimizi Cumhuriyet meydanına bekliyoruz" dedi. ABDULLAH GÜL KATILMAYACAK Kayseri 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün memleketi. Gül'ün yarın düzenlenecek mitinge katılıp katılmayacağı merak konusu oldu. CNN Türk'ün haberine göre Abdullah Gül yarın yapılacak 'başkanlık mitingi'ne katılmayacak. Gül'e yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Gül'ün siyasi programlara katılmama kararı devam ediyor.

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