Gül de 696 sayılı KHK’ya itiraz etti

11’nci cumhurbaşkanı Abdullah Gül, hükümetin çıkardığı 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’deki ‘muğlaklığın’ hukuk devleti açısından ‘kaygı verici’ olduğunu söyledi.

Hükümetin önceki gün çıkardığı 696 sayılı KHK, olağanüstü hal uygulamasıyla ilgisi olmayan düzenlemeler yaptığı gerekçesiyle eleştiriliyor. KHK ile hükümete Yargıtay ve Danıştay’a 116 yeni üye atanmasına izin verilmesi de ‘yetki aşımı’ olarak tepki çekiyor.

Söz konusu KHK’yla ‘15 Temmuz darbe girişimi ve girişimin devamı niteliğindeki eylemler’e müdahale eden sivillere cezai sorumsuzluk getirilmesi ise gündemin bir numaralı tartışma konusu.

AKP Sözcüsü Mahir Ünal, bu maddenin sadece 15-16 Temmuz’u kapsayacağını söylese de bu açıklama CHP’yi tatmin etmemişti.

‘Gözden geçirileceğini ümit ediyorum’

Gül de Twitter hesabından şöyle yazdı: “15 Temmuz hain darbe teşebbüsüne karşı arkasına bakmadan sokağa çıkıp direnen kahraman vatandaşlarımızı koruma amacıyla çıkartıldığını düşündüğüm 696 sayılı KHK’nın yazımındaki hukuk diliyle bağdaşmayan muğlaklık, hukuk devleti anlayışı açısından kaygı vericidir. İlerde hepimizi üzecek olaylara ve gelişmelere fırsat vermemek için gözden geçirileceğini ümit ediyorum.”