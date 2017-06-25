Gül'den bayram mesajı

11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bayram namazını Üsküdar’daki Marmara İlahiyat Camii’nde kıldı, cemaatle bayramlaştı.

Bayram namazı çıkışı gazetecilere konuşan 11’nci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, “Mübarek Ramazan ayını bitirdik ve bayramı idrak ediyoruz bugün. Aziz milletimizin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum. Bayram, ülkemize milletimizi ve tüm insanlığa hayırlar getirsin. Bu vesile ile tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Bayramlar dayanışma, sevgi ve muhabbet günüdür. O bakımdan bütün milletimizin tekrar birbiri ile kucaklaşması, birbirinin değerini bilmesine vesile olacak günlerdir” dedi.

Okunma Sayısı: 120

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.