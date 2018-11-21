Gül, Erdoğan’ın sözleri için ne dedi?

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, dün, başka bir açıklamasında, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM), eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş kararına ilişkin, “Yargılama halen derdesttir. Yargılamayı yapan mahkeme, gerek dosyadaki verileri gerekse AİHM kararı gerekçelerini dikkate alarak bir değerlendirme yapacaktır” dedi.

HDP’li milletvekillerinin, “Cumhurbaşkanı öyle demiyor, ‘Tanımıyoruz, karşı hamle yaparız’ diyor” sözleri üzerine Adalet Bakanı Gül, “AİHM’in verdiği karar doğrudan hemen icra niteliğinde değil. İnfaz boyutunu Türk yargısı değerlendirecektir. Verilen tüm kararlarda eleştiri söz konusudur. Bizim yürütme olarak her kararı eleştirme yetkimiz var ama Türk mahkemesinin verdiği karara herkes uyar ama AİHM’in verdiği karar elbette eleştirilir. Cumhurbaşkanımız da bu konudaki eleştirisini yapmıştır.” AA

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