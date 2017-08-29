Gül: Herkesin birbirini kucaklaması gerekir

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, “Herkesin düşünceleri, fikirleri yaşayış tarzları nasıl olursa olsun birbirini kucaklaması gerekir” dedi.

Gül, Kurban Bayramı için memleketi Kayseri’ye gitti. Gül, burada gazetecilerin sorusu üzerine yaptığı açıklamada, “Ülkemiz için bayramlar biliyorsunuz, paylaşma dayanışma ve birbirimiz kıymetini bilme günleridir. Herkesin düşünceleri, fikirleri yaşayış tarzları nasıl olursa olsun birbirini kucaklaması gerekir. Bu günlerde buna çok ihtiyaç var’’ diye konuştu. Gül, sözlerini şöyle sürdürdü: ‘’Bayramlar hem sevgi, hem de af içindir. Türkiye yoluna güçlü bir şekilde devam edecektir. Çevremizde olup bitenler çok büyük acı. Bunlar bayramları da tam bayram yapmıyor. Komşunuz ateş içerisinde ise, bunları ekrandan izliyorsanız, size yakın coğrafyada olay oluyorsa, bütün bunların sizi derinden üzmesi gerekir. Türkiye bunları seyrediyor ve derinden üzülüyor.”