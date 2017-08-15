"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 AĞUSTOS 2017 PAZAR - YIL: 48

Gül ilk defa bu kadar keskin bir işaret veriyor

15 Ağustos 2017, Salı 23:03
Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, AK Parti’nin kuruluş yıl dönümü faaliyetlerine katılmadı.

Eski Yeni Şafak yazarı Ali Bayramoğlu, “İlk defa zannediyorum Abdullah Gül, bu kadar keskin bir işaret veriyor. Bu işaret net bir tavır. Gül’ün ve çevresinin siyasi bir hareketliliğe hazırlandığını düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Bayramoğlu, Gül’ün törenlere katılmamasını Medyascope’ta değerlendirdi. “İlk defa zannediyorum Abdullah Gül, bu kadar keskin bir işaret veriyor. Bu işaret net bir tavır, net bir göstergedir” diyen Bayramoğlu, “2. önemli anlamı ise, ben Abdullah Gül’ün ve Abdullah Gül’ün çevresinin AK Parti’nin bazı kurucu unsurlarının yavaş yavaş AK Parti içerisinde, ya da AK Parti üzerinden bir siyasi hareketliliğe hazırlandığını düşünüyorum. Hatta bir miktarda gözlüyorum diyelim. Bu tabii nasıl yapılacağı çok net olmayan, çok belli olmayan, çeşitli arayış içeren, (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan’ı karşıya doğrudan almamak, aynı zamanda partiyi bölmemek, ama eski fabrika ayarlarını hatırlatmak gibi başlatacak bir siyasi macera diyelim. Ya da siyasi bir niyet diyelim. Bence Abdullah Gül’ün kongreye katılmaması bu niyetin önemli bir işaretidir” dedi. 

Etiketler: abdullah gül
Okunma Sayısı: 7795
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Fatih

    16.08.2017 09:13:50

    zamanında vermediği tepkiyi şimdi vermesi malesef hiçbirşeyi düzeltmiyor, kendisi de bir kenara itildi. Ülkenin mevcut durumundan o da sorumlu, vakti zamanında önüne gelen her kararı jet hızıyla imzalayarak şu an yapılan hukuksuzluklara kapı açtı malesef.

  • Ahmed Said

    16.08.2017 08:20:39

    hani bazen sabrımız tükenir durum dayanılacak gibi olmaz ve çıkıp"YETTİ BE! ARTIK BURAMA KADAR GELDİ" deriz ya işte siyasal islamcıların bilinçlice yaptıkları bunca hatalar karşısında Sayın Gül'ün de bu keskin işareti bu anlama geliyor sanırım.

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

#NuraÖzgürlük

Medrese-i Yusufiye'de

180. gün

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

OHAL rejimi çığırından çıktı

'Satılmayan kurbanlıklar' hakkında Bakan Fakıbaba'dan açıklama

Bayram trafiğinde kırıcı olmayın

Dindar dediğimiz kişiler de yüzbinlerce aileyi parçaladılar

''Gerçek dışıdır"

Haftanın önemli maçında kazanan Beşiktaş oldu

Şemdinli'de patlama: 3 güvenlik korucusu yaralandı

Bir Adil Öksüz açıklaması da İçişleri Bakanlığı'ndan

Bakanlık uyardı: Sokakta kurban kesenler dikkat!

Feryadlara kulaklar kapalı

OHAL’de kamuda 108 bin 896 ihraç

Cezaevleri yüzde 110 dolu

AB: Söz verilen para ödensin

''Ümit ediyorum ki, Sayın Başbakan yaptığı hata ve gafın farkındadır''

Genelkurmay'dan operasyonlar hakkında açıklama

Akıncı Üssü davasında 4. hafta tamamlandı: "Böyle bir cevap usulü yok"

Kılıçdaroğlu: Bardağı taşıran son damla olmuştur

Ahlaka ve hukuka kesinlikle aykırıdır

İftirayı gazetecilik zannedenlerden korkuyorum

En Çok Okunanlar

Mağdur Kürsüsü

Dindar dediğimiz kişiler de yüzbinlerce aileyi parçaladılar
Genel

OHAL rejimi çığırından çıktı
Ömer Faruk ÖZAYDIN

15 Temmuz kehaneti
Kâzım GÜLEÇYÜZ

Yeni Asya mensubu yargıdan kaçmaz
Genel

''28 Şubat'ın uzantılarıdır''
Genel

'Satılmayan kurbanlıklar' hakkında Bakan Fakıbaba'dan açıklama
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Yusuf Ali Akbaş

Bediüzzaman’ın cihad yorumu
Emin Fırat

Bayram
Faruk ÇAKIR

Ayasofya ne zaman gündem olur?

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.