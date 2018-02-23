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2 MART 2018 CUMA - YIL: 49

Gül: Konuşacak olsam çok laf söylerim

23 Şubat 2018, Cuma 21:32
Eski Cumhurbaşkanı Gül, adaylık konusundaki düşüncelerini de açıkladı.

Cumhurbaşkanı adayı olacağı iddialarıyla gündemde olan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, gazeteci/yazar Gürkan Hacır ile görüştü. CNN Türk'te Hande Fırat'ın sunduğu Gece Görüşü programında konuk olan Hacır, Maslak'ta Gül'ün ofisinde gerçekleşen görüşmenin detaylarını anlattı.

Hacır, Gül'e 2019'da aday olup olmayacağını sorduğunu, ancak net bir cevap almadığını söyledi. Gül'ün seçimlere ilişkin konuşmaktan kaçındığını söyleyen Hacır, "Saadet Partisi'nden teklif gelmedi" dediğini aktardı.

Cumhuriyet'teki habere göre Abdullah Gül'ün Gürkan Hacır'a söyledikleri özetle şöyle:

CHP Yönetimi ile Kılıçdaroğlu'nun rahatsızlığı nedeniyle görüştüm. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Bunun dışında siyasi bir görüşme yapmadık.

Her konuda konuşmak istemiyorum. Konuşacak olsam çok laf söylerim. Zaman zaman uzlaştırıcı söylemlere devam edeceğim.

'Aday olacağım' ya da 'olmayacağım' demedim.

Saadet Partisi'nden de parti yönetimi katından teklif gelmedi.

Erken seçim beklentim yok. Seçimler planlanan tarihte yapılacak.

Afrin harekâtı iç siyaseti etkiliyor.

ABD yönetimi boşluk halinde şu an 45 ülkede büyükelçisi yok. ABD ile ilişkiler konusunu da geçmişten günümüze değerlendirdiğimizde ben de hayretler içerisinde izliyorum ve anlaşılabilir bir durum olduğunu düşünmüyorum. ABD, Türkiye'yi nasıl bu kadar karşısına alır, anlamış değilim.

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  • g@L!p

    24.2.2018 08:45:52

    Susun tabi, susmak kolay yol. Düne kadar kol kola olduğunuz insanlar derdest edilirken de hep düştünüz. Tabi susun !!!

Risale-i Nur Külliyatı

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