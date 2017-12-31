"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 ARALIK 2017 PAZAR - YIL: 48

Gül'ün İngiltere'ye neden gittiği belli oldu

31 Aralık 2017, Pazar 13:02
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İngiltere'ye neden gittiğini öz kalem müdürü aracılığıyla açıkladı.

KHK eleştirisinin ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Edoğan ile karşı karşıya gelmesiyle gündeme gelen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, özel kalem müdürü aracılığıyla İngiltere'ye neden gittiğini açıkladı.

Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı önceki günkü yazısı üzerine, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün özel kalem müdürünün, kendisini aradığını belirtti.

Önceki günkü yazısında Gül'ün çok sık İngiltere'ye gittiğinden yakınan bir AKP'liye yer veren Altaylı'ya, özel kalem müdürü, Gül'ün 2017 yılında yalnızca iki kez İngiltere'ye gittiğini aktardığını ifade etti.

Ayırca Gül'ün İngiltere'ye birtakım konferanslar için gittiğini de açıklayan özel kalem müdürü, "Eski Cumhurbaşkanı’mız, 'Fatih Bey’e söyleyin, AK Partili arkadaşına bunu iletsin' derken, Altaylı ise, “Abdullah Bey’e söyleyin, onun da arkadaşıdır” ifadelerini kullandı.

2017'DE İKİ KEZ İNGİLTERE'YE GİTMİŞ

Altaylı'nın yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

"Son KHK’daki düzenlemelerden biriyle ilgili yaptığı açıklama AK Parti’yi oldukça rahatsız eden eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün özel kalem müdürü aradı dünkü yazım üzerine.

Yazımda bir AK Partilinin, Gül’ün çok sık İngiltere’ye gitmesinden duyduğu rahatsızlığı iletmiş ve Gül’ün çıkışını buna bağlamanın anlamsızlığından söz etmiştim.

Abdullah Bey, selamlarıyla birlikte bir de mesaj iletti. Eski Cumhurbaşkanı Gül, 2017 yılında sadece iki kez İngiltere’ye gitmiş.

Bunlardan ilki 20-22 Şubat tarihleri arasında eski İngiltere Başbakanı Tony Blair’in kurduğu 'Din ve Politika Vakfı'nın düzenlediği bir panele katılmak için.

Gül burada 'Küresel İstikrarda Türkiye’nin Rolü' başlıklı bir konuşma yapmış ve büyük bölümü 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili olan sorulara yanıt vererek, Türkiye’nin tezlerini ve FETÖ’nün bu darbe girişimindeki rolünü anlatmış. Aynı panelde eski İngiltere Dışişleri Bakanı Jack Straw da konuşmacıymış.

Gül’ün bu yılki 2. İngiltere ziyareti ise 13-15 Eylül tarihleri arasında olmuş.

Bu ziyaretin nedeni ise Gül’ün de mütevelli heyetinde yer aldığı Oxford İslam Çalışmaları Merkezi’nin mütevelli heyet toplantısına katılmakmış.

Gül, yıllık mütevelli toplantılarına katılmaya özen gösteriyormuş. Eski Cumhurbaşkanı’mız, 'Fatih Bey’e söyleyin, AK Partili arkadaşına bunu iletsin' demiş.

Gül’ün mesajına güldüm. 'Abdullah Bey’e söyleyin, onun da arkadaşıdır' dedim."

Okunma Sayısı: 1128
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    306. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Akdağ'dan KHK yorumu: İyi ki böyle bir şey yapmışız

    Gül'ün İngiltere'ye neden gittiği belli oldu

    Tunus’tan zeytinyağı ithalatı ‘samimiyet göstergesi’ymiş!

    Enerji içeceklerine üç yerde yasak

    Damlası 7, kilosu 7 bin TL

    Elektriğe yüzde 8,8 zam geldi

    Yunanistan'a kaçan darbecilerden birinin sığınma talebi kabul edildi

    Yeni devlet modeli, 2019'da hayata geçecek

    150 yıllık havra, semt konağına çevrildi

    Keyfîliğin faturasını masumlar ödüyor

    'Pardon'dan sonra sıra tazminatta

    Alman Bakandan başörtüsü yasağı tepkisi

    AB Türkiye’yi, Türkiye AB’yi anlamadı

    Başvuruların çoğu OHAL’den

    Kardeşe mektup insanlığa ders...

    Genç işsizlik niye yüksek?

    'Bu, ayıp olarak bir ülkeye, bir hükümete yeter'

    Yunanistan'a kaçan darbeci askerlerle ilgili yeni gelişme

    AİHM ‘tek tip’e geçit vermedi

    Kabul edilebilir değil, ama hayırlı olsun

    En Çok Okunanlar

    Genel

    'Pardon'dan sonra sıra tazminatta
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    OHAL raporunda Yeni Asya
    Genel

    Keyfîliğin faturasını masumlar ödüyor
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Cemaatlerin siyasetle imtihanı
    Genel

    Nazlı Ilıcak: 'Kaderde bu da varmış' demekten başka çarem yok
    Halil AKGÜNLER

    Hz. Âdem (as) zenci miydi?
    Misbah ERATİLLA

    Melekler onu alkışladı
    Ahmet BATTAL

    Pire koyun, bit coin!
    Genel

    Gül'ün İngiltere'ye neden gittiği belli oldu
    Faruk ÇAKIR

    İşini bilen kayadan da para kazanır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.