Gül'ün İngiltere'ye neden gittiği belli oldu

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İngiltere'ye neden gittiğini öz kalem müdürü aracılığıyla açıkladı.

KHK eleştirisinin ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Edoğan ile karşı karşıya gelmesiyle gündeme gelen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, özel kalem müdürü aracılığıyla İngiltere'ye neden gittiğini açıkladı.

Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı önceki günkü yazısı üzerine, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün özel kalem müdürünün, kendisini aradığını belirtti.

Önceki günkü yazısında Gül'ün çok sık İngiltere'ye gittiğinden yakınan bir AKP'liye yer veren Altaylı'ya, özel kalem müdürü, Gül'ün 2017 yılında yalnızca iki kez İngiltere'ye gittiğini aktardığını ifade etti.

Ayırca Gül'ün İngiltere'ye birtakım konferanslar için gittiğini de açıklayan özel kalem müdürü, "Eski Cumhurbaşkanı’mız, 'Fatih Bey’e söyleyin, AK Partili arkadaşına bunu iletsin' derken, Altaylı ise, “Abdullah Bey’e söyleyin, onun da arkadaşıdır” ifadelerini kullandı.

2017'DE İKİ KEZ İNGİLTERE'YE GİTMİŞ

Altaylı'nın yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

"Son KHK’daki düzenlemelerden biriyle ilgili yaptığı açıklama AK Parti’yi oldukça rahatsız eden eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün özel kalem müdürü aradı dünkü yazım üzerine.

Yazımda bir AK Partilinin, Gül’ün çok sık İngiltere’ye gitmesinden duyduğu rahatsızlığı iletmiş ve Gül’ün çıkışını buna bağlamanın anlamsızlığından söz etmiştim.

Abdullah Bey, selamlarıyla birlikte bir de mesaj iletti. Eski Cumhurbaşkanı Gül, 2017 yılında sadece iki kez İngiltere’ye gitmiş.

Bunlardan ilki 20-22 Şubat tarihleri arasında eski İngiltere Başbakanı Tony Blair’in kurduğu 'Din ve Politika Vakfı'nın düzenlediği bir panele katılmak için.

Gül burada 'Küresel İstikrarda Türkiye’nin Rolü' başlıklı bir konuşma yapmış ve büyük bölümü 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili olan sorulara yanıt vererek, Türkiye’nin tezlerini ve FETÖ’nün bu darbe girişimindeki rolünü anlatmış. Aynı panelde eski İngiltere Dışişleri Bakanı Jack Straw da konuşmacıymış.

Gül’ün bu yılki 2. İngiltere ziyareti ise 13-15 Eylül tarihleri arasında olmuş.

Bu ziyaretin nedeni ise Gül’ün de mütevelli heyetinde yer aldığı Oxford İslam Çalışmaları Merkezi’nin mütevelli heyet toplantısına katılmakmış.

Gül, yıllık mütevelli toplantılarına katılmaya özen gösteriyormuş. Eski Cumhurbaşkanı’mız, 'Fatih Bey’e söyleyin, AK Partili arkadaşına bunu iletsin' demiş.

Gül’ün mesajına güldüm. 'Abdullah Bey’e söyleyin, onun da arkadaşıdır' dedim."