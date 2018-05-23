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1 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

"Güle güle harcasınlar"

23 Mayıs 2018, Çarşamba 14:48
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, diğer cumhurbaşkanı adaylarına "Güle güle harcasınlar" diyerek 500'er lira bağışta bulundu.

TBMM Şubesine gelen İnce, burada Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan, Selahattin Demirtaş, Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu ve Doğu Perinçek'e bağış yaptı.

"Değerli rakiplerim, cumhurbaşkanı adayları, güle güle harcasınlar. Sağlıklarına dua ediyorum. Jestimi yapıyorum." ifadesini kullanan İnce, her aday için 500 lira yatırdı. Dekontunu alan İnce, seçimi kazanmayla ilgili duayı kendisine yaptığını söyledi.

Diğer adaylardan kendisine bağışta bulunmalarını bekleyip beklemediği sorusuna ise İnce, "Ağanın eli tutulmaz, onlar da yatırırsa fena olmaz." karşılığını kullandı.

"Vicdanım elvermedi"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, paraya ihtiyacı olmadığını, devletin uçaklarını, imkanlarını kullandığını savunan İnce, ancak vicdanının elvermediğini söyledi.

İnce, cumhurbaşkanı seçildiğinde adil olacağına söz verdiğini anımsatarak, "Adil olacaksam Sayın Erdoğan'a da adil olmalıyım. Yoksa Sayın Erdoğan'ın paraya ihtiyacı yok. Devletin uçağı, devletin arabası, örtülü ödeneği her şey elinde zaten. Madem adil olacağız ona da adil olalım dedik. Cumhurbaşkanlığını da böyle yapacağım." diye konuştu.

Adaylara yatırdığı paranın kendisine yapılan bağışlardan değil maaşından, helal para olduğunu ifade eden İnce, "Gerçi öbürleri de helal para, bu milletin yaptığı bağış değil kendi maaşım." dedi.

İnce, kendisine yapılan bağış miktarının sorulması üzerine de tutarı bilmediğini ancak kişi sayısının çok olduğunu kaydetti.

"Bana enerji veriyorlar, güldürüyorlar"

Muharrem İnce, bu seçimde en büyük dayanağının yandaş medya olduğunu, kendisine enerji verdiğini, güldürdüğünü belirtti.

Önceden Gırgır dergisine çok güldüğüne değinen İnce, "Yandaş medya sağ olsun, 'Özel uçağıyla geziyor' diye haber yapıyor. Zor bela 8 kişilik bir uçak kiraladık, mecburuz bunu yapmaya. Buradan Erzincan'a gidiyorum, Erzincan, Sivas mitingi var. Başka şansımız yok. Bu yandaş medya ne içiyor ne yiyor merak ediyorum. Bu kafayı böyle nasıl buluyorlar. Benim enerji kaynağım, hep var olsunlar. " değerlendirmesinde bulundu.

"Demirtaş'ın meydanlarda olmasını isterdim"

Cumhurbaşkanı adayı İnce, Türkiye'nin normalleşmesi, barışması gerektiğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Döviz aldı başını gidiyor, memleket yanıyor, batıyor. Kavga etmenin bir alemi yok. Bu memleketi elbirliğiyle kurtaralım, düzlüğe çıkaralım. İnsanlar iş yerlerini kapatıyor, ekonomi iflas ediyor, duvara çarpmak üzereyiz. Böyle bir ortamdan birlik ve beraberlik içinde ancak çıkabiliriz. Önce 81 milyon bir olursak sonra dışarıya karşı daha güçlü oluruz. Bütün adaylarımıza, başarılar diliyorum.

Gönül ister ki bu yarışta Sayın Selahattin Demirtaş'ın özgür şekilde bizimle birlikte kampanyaya katılmasını çok isterdim. Doğrusu budur. Biz yarışıyoruz, miting yapıyoruz, o içeride tutuklu. Bu adil bir yarış değil. Sayın Erdoğan tutuklu olsaydı, onun için de özgürlük isterdim, Sayın Karamollaoğlu, Sayın Akşener, kendim içinde isterdim. Böyle bir yarışta Sayın Demirtaş'ın meydanlarda olmasını isterdim."

İnce, CHP'nin YSK'ya sunduğu aday listesine ilişkin soruyu ise yanıtsız bıraktı.

AA

Etiketler: muharrem ince, seçim
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  • Hasan

    23.5.2018 18:32:45

    Hacı, bi 500 de bana ataydın ;)

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