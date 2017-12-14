Gülen'i öven sözleri için açıklama yaptı

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, 2011 yılında TBMM'de yaptığı ve meclis tutanaklarında yer alan Fethullah Gülen'i öven sözleri yeniden gündeme getiren kişiler için "FETÖ'nün teröristleri" dedi ve "2011'de yapılmış bir konuşma, o zaman 'FETÖ' ibaresi var mıydı?" diye tepki gösterdi.

Bekir Bozdağ, 2011 yılında TBMM'de Fethullah Gülen için 'bu ülkenin yetiştirdiği bir kıymet' ifadesini kullanmış ve "Bu ülkenin milli ve manevi değerlerine bağlı nesillerin yetişmesi için hizmetini yapıyor. Her şey de açık. Devletin denetimi gözetimi altında açık. Her şey göz önünde olan..." demişti.

HDP İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, meclisteki bütçe görüşmelerinde bu sözleri yeniden gündeme getirdi. Hürriyet'ten Umut Erdem'in haberine göre Bozdağ o dönemki sözleri için şunları söyledi:

"2011’de yapılmış bir konuşma. O zaman ‘Fetullahçı terör örgütü’ (FETÖ) ibaresi var mıydı, söylendi de mi biz söylemedik? Terör örgütü vasfı ortaya çıktıktan sonra terör örgütü diyen hükümet biziz ve mücadele eden biziz. Fetullahçı terör örgütünün başındaki baş terörist ve onun tasmalılarıyla mücadele eden Türkiye’de 10 siyasetçi varsa birisi de bu kardeşinizdir."