Gültekin Uysal'dan Meral Akşener’e ziyaret

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Merkezi’ndeki görüşmeye, her iki partinin Başkanlık Divanı üyeleri de katıldı. Görüşmenin ardından konuşan Meral Akşener, Uysal’ın daha önce yaptığı bir ziyarete cevaben geldiğini ve son gelişmeleri değerlendirdiklerini söyledi. Uysal ise görüşmeye ilişkin “Türkiye’nin bu zor günlerinde karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Yararlı oldu” açıklaması yaptı. Gazetecilerin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na söylediği ‘Sen bittin’ sözü hatırlatılınca, siyasetçilerin üslubuna dikkat etmesi gerektiğini belirtti. Akşener, şöyle konuştu: “Siyasete uzun süredir bu dil hakim. Artık son verilmeli. Tabi sayın Kılıçdaroğlu nezaketten bir şey demiyor ama biri de çıkar ‘Buyur gel’ derse ne olacak? O yüzden bu sözler sıkıntılı.” Duvar’ın haberine göre Akşener, gazeteciler, İYİ Parti’nin ‘Star Wars’ filminin gösterimine verdiği ‘Güç iyinin yanında olsun’ başlıklı reklam filmini sorunca şu karşılığı verdi: “Evet, güç iyinin yanında olsun istiyoruz. Filmi de izledik. İyi rollerdekiler kadınlar, kötü rollerdekiler erkeklerdi” yanıtını verdi.