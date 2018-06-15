Gültekin Uysal'dan ve Meral Akşener'den Ramazan Bayramı mesajı...

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Ramazan Bayramı tebriği yayınladı.
Uysal ve Akşener Twitter hesapları aracılığıyla Ramazan Bayramı tebrik mesajı paylaştı.
Uysal, Twitter'daki #RamazanBayramıMübarekOlsun etiketiyle yayınladığı mesajda ''Nicelerine erişmek dileğiyle, bayramınızı tebrik ediyorum.'' ifadelerini kullandı.
Akşener de ''Ramazan Bayramınızın ülkemize bayram sofrasına birlikte oturduğumuz mutlu, huzurlu ve rahat günler getirmesini dilerim.'' sözleriyle #YüzünüGüneşeDönTürkiye etiketiyle paylaşımda bulundu.
Haber Merkezi