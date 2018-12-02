"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 ARALIK 2018 PAZAR - YIL: 49

Hak bildiğimiz yoldan vazgeçmeyeceğiz

02 Aralık 2018, Pazar 17:05
“Acı gerçekleri haykırmak mecburiyetindeyiz” diyen Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, “bu davadan asla ve kat’a vazgeçmeyeceğiz” dedi.

Demokrat Parti Genişletilmiş Temsilciler Meclisi Toplantısı Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın katılımıyla Ankara’da gerçekleştirildi. Partililer ve çok sayıda vatandaşın katıldığı program Ankara Barolar Birliği Toplantı Salonu’nda yapıldı. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal konuşmasına katılımcıları selâmlayarak başladı. Uysal şunları söyledi; “Tarihi boyunca nice badireleri birlik, beraberlik içerisinde, millet olma kabiliyetinin verdiği ortak inanç, azim ve kararlılıkla atlatan milletimiz, planlı ve bilinçli çabalarla bugün öyle bir noktaya getirildi ki, başına geleceklerden habersiz, derin bir rüya âleminin içerisinde. İşte buradaki irademiz; bu tozpembe hayaller içerisinde vatanı aldatmaya çalışanlara karşı dimdik ayakta durarak meydanlarda servet paylaşmaya, ganimet paylaşmaya inenlere inat, durduğumuz yerde duranların iradesidir.

Gerçekleri haykırmak mecburiyetindeyiz

Hak bildiğimiz yoldan vazgeçmeyeceğiz” diyen Uysal şöyle devam etti; “Krize kriz diyemeyen, dolar turşuları kuranlar, kriz var mı diye sorulduğunda ben kriz var desem ne olur yok desem ne olur diyenlere burada bu acı gerçekleri haykırmak mecburiyetindeyiz. Sesimiz kesseler de kulaklarımızı kapatsalar da hak bildiğimiz yoldan bir elime ayı bir elime güneşi verseniz davamdan vaz geçmem diyen Peygamberin ümmeti olarak bu davadan asla ve kata vazgeçmeyeceğiz.” 

Ülkeyi uçuruma sürüklüyorlar 

Konuşmasında hükümete yüklenen Uysal, “Başları her sıkıştığında milletin ardına sığınıp, sair zamanlarda yaptıkları çağ dışı, hukuk dışı, insanlık dışı uygulamalarla inim inim inletmeyi bu ülkeye demokratlık olarak pazarlamaktalar. Kol kola omuz omuza yol arkadaşlığı, kader birliği yaptığınız odaklarla göz göre göre ülkeyi uçuruma sürüklemeyi vatanseverlik olarak pazarlamaktalar. Kendi saltanatları için gözü kapalı milyarları havada savururken, fedakarlığı garip gurabadan beklemeyi kendi adlarına hamiyet severlik olarak ifade etmekteler. Kendi acemiliklerinin ve beceriksizliklerinizin faturasını milletin üzerine yıkmayı marifet bilmekteler” ifadelerini kullandı. 

HABER: MEHMET KARA-MURAT ERCAN 

FOTOĞRAFLAR: MUHAMMED KÖSEOĞLU- KAHRAMAN ALPAK

 

Haber Merkezi

Etiketler: Demokrat Parti, Ankara
Okunma Sayısı: 460
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Filistinlilere ırkçı saldırılar devam ediyor

    Macron protesto alanına geldi

    Ahmet Ağaoğlu yeniden seçildi

    Kaboğlu: Hukuka dönüş umuduyla Meclisteyim

    AİHM kararına uyulmazsa ne olur?

    Hak bildiğimiz yoldan vazgeçmeyeceğiz

    Asya’nın bahtının anahtarı dayanışma

    İsrail gazetecileri de hedef alıyor

    YÖK’ten yeni ALES düzenlemesi

    Kur’ân’ı ezberlemek en büyük nimet

    Suriyeli göçmenler savaşın yaralarını sanatla sarıyor

    Meclis Başkanı Yıldırım, Kılıçdaroğlu ile görüştü

    MÜSİAD Hindistan'da temsilclik açtı

    Münbiç'te ABD ile 2. ortak devriyeler de tamamlandı

    Yemen'de 60 bin çocuk okula gidemiyor

    Türkiye'nin eşleştiği rakipler belli oldu

    En borçlu belediyeler AKP'li

    Namık Kemâl vefatının 130. yılında rahmetle anıldı

    ABD'den Türkiye'ye S-400 uyarısı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Avrupa Konseyi'nden KHK mağdurları uyarısı
    Genel

    Patatesler çürürken neredeydiniz?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Çözüm ifna değil, ikna
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    İyi uykular Türkiyem
    Mustafa ORAL

    Uğurlar ola Hafız Nebi!
    Genel

    Evinde ölü bulundu
    Genel

    Helva deyip geçmemek lazım
    Adnan NACİR

    Büyük resmi açıklıyorum: Lahmacun!
    Faruk ÇAKIR

    Helâl ye, helâl yaşa
    Risale-i Nur'dan

    İmanda, manevî bir Cennet var

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.