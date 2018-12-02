“Acı gerçekleri haykırmak mecburiyetindeyiz” diyen Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, “bu davadan asla ve kat’a vazgeçmeyeceğiz” dedi.

Demokrat Parti Genişletilmiş Temsilciler Meclisi Toplantısı Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın katılımıyla Ankara’da gerçekleştirildi. Partililer ve çok sayıda vatandaşın katıldığı program Ankara Barolar Birliği Toplantı Salonu’nda yapıldı. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal konuşmasına katılımcıları selâmlayarak başladı. Uysal şunları söyledi; “Tarihi boyunca nice badireleri birlik, beraberlik içerisinde, millet olma kabiliyetinin verdiği ortak inanç, azim ve kararlılıkla atlatan milletimiz, planlı ve bilinçli çabalarla bugün öyle bir noktaya getirildi ki, başına geleceklerden habersiz, derin bir rüya âleminin içerisinde. İşte buradaki irademiz; bu tozpembe hayaller içerisinde vatanı aldatmaya çalışanlara karşı dimdik ayakta durarak meydanlarda servet paylaşmaya, ganimet paylaşmaya inenlere inat, durduğumuz yerde duranların iradesidir.

Gerçekleri haykırmak mecburiyetindeyiz

Hak bildiğimiz yoldan vazgeçmeyeceğiz” diyen Uysal şöyle devam etti; “Krize kriz diyemeyen, dolar turşuları kuranlar, kriz var mı diye sorulduğunda ben kriz var desem ne olur yok desem ne olur diyenlere burada bu acı gerçekleri haykırmak mecburiyetindeyiz. Sesimiz kesseler de kulaklarımızı kapatsalar da hak bildiğimiz yoldan bir elime ayı bir elime güneşi verseniz davamdan vaz geçmem diyen Peygamberin ümmeti olarak bu davadan asla ve kata vazgeçmeyeceğiz.”

Ülkeyi uçuruma sürüklüyorlar

Konuşmasında hükümete yüklenen Uysal, “Başları her sıkıştığında milletin ardına sığınıp, sair zamanlarda yaptıkları çağ dışı, hukuk dışı, insanlık dışı uygulamalarla inim inim inletmeyi bu ülkeye demokratlık olarak pazarlamaktalar. Kol kola omuz omuza yol arkadaşlığı, kader birliği yaptığınız odaklarla göz göre göre ülkeyi uçuruma sürüklemeyi vatanseverlik olarak pazarlamaktalar. Kendi saltanatları için gözü kapalı milyarları havada savururken, fedakarlığı garip gurabadan beklemeyi kendi adlarına hamiyet severlik olarak ifade etmekteler. Kendi acemiliklerinin ve beceriksizliklerinizin faturasını milletin üzerine yıkmayı marifet bilmekteler” ifadelerini kullandı.

HABER: MEHMET KARA-MURAT ERCAN

FOTOĞRAFLAR: MUHAMMED KÖSEOĞLU- KAHRAMAN ALPAK