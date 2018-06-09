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9 HAZİRAN 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Hak yiyenlerin hepsini yargı önüne çıkartacağım

09 Haziran 2018, Cumartesi 17:47
İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, “Parlamenter sistemi daha sağlam bir şekilde inşa edeceğiz” dedi.

Parlamenter sistem güçlenecek

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Rize’den kara yoluyla geldiği Gümüşhane’de düzenlenen mitingde partililere hitap etti. “Dileğim ve umudum o dur ki Gümüşhane’den, Meral Akşener çıksın” diyen Akşener, “Parlamenter sistemi daha sağlam bir şekilde inşa edeceğiz” diye konuştu. Akşener şöyle devam etti; “Sizin yaptığınız her hatanın sonucunu bu vatan evlatları canıyla ödüyor. 24 Haziran’da bir karar vereceksiniz, ya bu devran devam edecek ya da her şey değişecek. Çocuklara, kadınlara uzanan elleri yakacağım! Gençlerimiz iş bulacak. Parlamenter sistemi daha sağlam bir şekilde inşa edeceğiz. AKP’den kağıt götürmeden çocuklarınız uzman çavuş olamıyor, taşeron işçi olamıyor. Çocukların cebinde 1 TL var. Senin çocuğunun cebinde 2 lira varken, bakan çocuklarının cebinde 2 trilyon varsa bu düzen değişecek! Bakan çocuklarının değil vatan çocuklarının yanında duracağız!” 

Bu paralar bir tek müteahhitlerin cebine girdi

AKP projeleriyle ilgili konuşan Akşener, “2,5 trilyon dolarlık bir gelir var, alınan borçlarla bu gelirler nerede? Fabrika yapıldı mı? İstihdam yaratıldı mı? Bu paralar bir tek müteahhitlerin cebine girdi. Ama bunla yapılan köprülerin, çılgın projelerin sahibi siz değilsiniz. Yandaşlar bunların sahibi. İhalenin birimi hep insan, böyle bir şey olabilir mi? Hastane yapıldı yüzde 70 garanti verdiler. O yataklar boş kalınca ne oluyor? Sizin cebinizden çıkıyor. Hazine de bu projelerin garantörü. Buradan yemin ediyorum, Cumhurbaşkanı olursam bu projeleri alacağım elime inceleyeceğim” ifadelerini kullandı. 

Hak yiyenlerin hepsini yargı önüne çıkartacağım

Akşener şöyle devam etti; “Bana iftira attılar TİKA’yı kapatacağım diye, benim ağzımdan böyle bir laf çıkmadı. YÖK’ü kapatacağım dedim, TRT’yi satacağım dedim. TRT’den bir sürü ahmak zengin oluyor. Program yapıyorlar, izleyen yok.TİKA denilen kuruluş yılda 8 milyar dolar para harcıyor. Bunun 6,5 milyar doları sizin vergileriniz. Nereye harcadığı belli değil, çalışan sayısı belli değil. Bu nasıl bir arpalıktır? Ben bunu da araştıracağım. Hırsızlık yapanları, hak yiyenleri hepsini yargı önüne çıkartacağım. Neymiş FETÖ talimat vermiş. Koskoca başbakan bunları söylüyor. Tutuklatsana beni kardeşim. Ama yapamazsınız. Biz 40 kişiyiz birbirimizi biliriz. Kim FETÖ’cü ben bilirim. Hepinizin damatları FETÖ okullarından mezun. Çaycıyı çorbacıyı tutukladılar. Zengini kaçtı. Kendi FETÖ’cüleri kral gibi yaşıyorlar. Bana iftira atan herkes şerefsizdir, ahlaksızdır. Hadi görelim bakalım ‘Halep oradaysa, arşın burada.”

DHA

Etiketler: meral akşener, seçim, gümüşhane
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