Hakkari'de 10 bin 'Hayır' bröşürü dağıtıldı

CHP Hakkari İl Başkanı Aytekin Karahanlı ve yönetim kurulu üyeleri, 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması ile ilgili üzerinde 'Neden hayır' ve 'Hayır demezseniz ne olacak' yazılarının olduğu 10 bin bröşür dağıttı.

CHP Hakkari il Başkanı Aytekin Karahanlı ve beraberindeki CHP il Başkan Yardımcısı Naci Karaman ile partililer, kent merkezinde esnafı ziyaret ederek 'hayır' için destek istedi. Kent merkezinde üzerinde 'Neden hayır', 'Hayır demeseniz ne olacak' ve içerisinde anayasa değişikliği ile ilgili 18 maddenin yer aldığı bröşürleri dağıtan CHP il Başkanı Karahanlı, bröşürleri dağıttığı vatandaşlara CHP'nin referandumda neden 'Hayır' dediğini de anlattı.

'HAYIR' HAKKARİ'DE YÜZDE 80 ÇIKACAK

Türkiye'de 16 Nisandaki yapılacak olan referandumda 'Hayır' oylarının yüzde 60, Hakkari'de ise yüzde 80 çıkacağını öne süren Karahanlı şunları söyledi:

"16 Nisan'da ülkemizde yapılacak olan referandum ile ilgili Hakkari'de 10 bin bröşür dağıttık. Bröşürde 18 madde yer alıyor. Bu 18 madde için 'Hayır' diyoruz. Şimdiden hayır çıkacağına eminiz. Hakkari genelinde 'Hayır'ın yüzde 80 çıkacağını, ülke genelinde ise yüzde 60 olacağını müjdesini şimdiden hem Türkiye halklarımıza, hem de Hakkari' halkımıza veriyorum. Tüm halklarımıza şimdiden bu sonuç hayırlı olsun."