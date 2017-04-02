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Hakkari'de yüzde 90, Türkiye'de yüzde 58 hayır çıkar

02 Nisan 2017, Pazar 18:41
CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, partisinin Hakkari'de düzenlediği mitinge yaptığı konuşmada referandumda Hakkari'de yüzde 90, Türkiye genelinde yüzde 58 oranında ‘hayır’ oyu çıkacağını ileri sürdü.

Sümbül Mahallesi’nde mitingin yapıldığı otobüs terminaline gelenler üst aramasından geçirildi ve yoğun güvenlik önlemi alındı. CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem seçim otobüsü üzerinden yaptığı konuşmada, demokrasi için mücadele ettiklerini söyledi. Bugün ülkede bütün ülkede farklılıklara karşın bir arada yaşandığını belirten Erdem, şunları söyledi:

"Farklılıklarımızla, bütün farklı düşüncelerimizle, kimliklerimizle, inançlarımızla bir arada eşit olmanın yollarını aramak durumundayız. Bizim yapmamız gereken budur. Ama gel görkü, bir anayasa getirmişler. Bizim orada derler 'Bu anayasanın mala davara faydası yok.' Ben de Malatyalıyım. Aynı zamanda bir taraftan Elazığ, öbür taraftan Karslıyım. Bu yörenin insanıyım. Fakat bu anayasanın mala, davara faydası yok."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk günden bu yana CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldığını belirten Erdem, "Şimdi onun konuşmalarına bakarak bu anayasada ne olduğunu da ben şöyle anladım. Anayasanın birinci maddesi ey Kılıçdaroğlu, ikinci madde ey Kılıçdaroğlu, üçüncü madde ey Kılıçdaroğlu, dördüncü madde ey Kılıçdaroğlu. Başka bir şey söylemiyor" dedi. 

AKP'nin camileri siyasi propaganda ofisi haline getirdiğini anlatan Erdem, "Bu anlayışın inancımıza, düşüncemize, değerlerimize verdiği zararları tarihte hiç kimse vermedi. Hatta ve hatta Hazreti Hüseyin'in şahadetine sebep olmuş olan Yezit bile camide siyaseti böyle yapmadı" dedi.

Hakkari'de sandık seferberliği başlattıklarını belirten Erdem, Türkiye genelinde hayır oylarının yüzde 58, Hakkari'de ise yüzde 90 olacağını ileri sürdü.

DHA

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