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24 ARALIK 2017 PAZAR - YIL: 48

Hakkari'ye 24 saat su sözü verdi

24 Aralık 2017, Pazar 08:57
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Hakkâri’de terör örgütü destekçisi belediye başkanının zamanında günde ancak 1.5 saat su verilirken bugün 13 saat su veriliyor. Önümüzdeki yıl yatırımların tamamlanmasıyla inşallah 24 saat kesintisiz su verilecek” dedi.

AKP Hakkâri il kongresine katılan Erdoğan, şu mesajları verdi:

LÜKS HASTANE YAPTIK

“O çukurlu günleri biz çukura gömdük. Bazen üzülüyorum. Niye? Yüksekova’da hastane yaptık, açılışına geldim. Fakat tehditlerle kimseyi o gün o açılışa göndermediler. Marifet iltifata tabidir. Ben Hakkâri halkını sevdiğim için bu lüks hastaneleri yaptık. Eğer bugün Hakkâri’de, Şırnak’ta, bölgemizde yatırımların azlığından, işsizliğinden yüksekliğinden şikâyet ediyorsak bunun birinci sebebi terördür. 

GÜVENLİK DE BİZDEN İNŞALLAH

Hakkarili, Şırnaklı kardeşlerimiz kendi yaşadıkları yerlerdeki imkânları değerlendirmek varken niye sürekli göç etmek, niye yuvasını başka yerlere taşımak zorunda kalsın? İşte bu amaçla önümüzdeki bahardan itibaren uzun zamandır güvenlik sebebiyle uygulanan yaylalara çıkma yasaklarını inşallah kaldırıyoruz. Ama yaylalarınıza lütfen sahip çıkacaksınız. Yaylalara sahip çıkacak mıyız? Teröristlere kalkıp da en ufak bir tehditte ‘Al sana bir baş havyan’ diyecek misiniz, mesele o. Eğer öyleyse buyurun yaylalara çıkın, güvenlik de bizden inşallah. Yayla yasakları kalktığında Hakkâri’den hayvancılık konusunda büyük bir atak bekliyoruz. 

KİMSEYE BÖLDÜRTMEYİZ

Türkiye’nin yakın tarihi her kesimle birlikte Kürt kardeşlerimiz için de acı hatıralarla doludur. Biz şartlar ne olursa olsun demokrasiden, özgürlüklerden, temel insan haklarından asla taviz vermedik vermeyiz. Şunu unutmayın, Türkiye yoksa Hakkâri’de yoktur, Hakkâri’deki kardeşlerimin bir geleceği de yok. Aynı şekilde Hakkâri yoksa bizde yokuz bunu böyle biliniz. Asla bu vatanımızı kimseye böldürtmeyiz.

Terör örgütü yıllarca sadece insanlarımızın hayatını rehin almakla, iradesine ipotek koymakla kalmadı. Aynı zamanda yatırımların gelmesini de engelledi. Yol yapan, havalimanı inşa eden, maden çıkartan, kamu yatırımlarını yürüten işçileri, mühendisleri, müteahhitleri tehditle, silahla, şantajla çalışamaz hale getirirseniz diğer yatırımcılar buraya nasıl gelsin, niçin gelsin? İçme suyu sıkıntısını çözecek yatırımları süratle sonuçlandırıyoruz. Hakkâri’de terör örgütü destekçisi belediye başkanının zamanında günde ancak 1.5 saat su verilirken bugün 13 saat su veriliyor. Önümüzdeki yıl yatırımların tamamlanmasıyla inşallah 24 saat kesintisiz su verilecek. Su sorununu inşallah çözeceğiz.”

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