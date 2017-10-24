Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçtiğimiz 15 yılda yaptığımız tüm reformlara rağmen, hala obez bir devlet yönetimine sahibiz. Dikkat ediniz; devletin büyük olması farklıdır, güçlü olması farklıdır; obez olması, hantal olması, verimsiz olması daha farklıdır. Bizim devletimiz elbette büyük olacaktır, güçlü olacaktır, ama hantallığın, kaynak ve zaman israfının, daha pek çok hastalığın sebebi olan obezlikten devletimizi kurtarmamızın şart olduğu da bir gerçektir. Ancak bu şekilde devlet yönetimini daha sağlıklı, daha etkin, daha hızlı, daha verimli hale getirebiliriz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş için gereken uyum yasalarını hazırlarken, işte bu bakış açısıyla hareket etmeliyiz." dedi.

"Türkiye'de laiklik kavramı ile ilgili olumsuz bir algı varsa bunun en büyük sebebi ana muhalefet partisinin ta tek parti döneminden beri kavramı yanlış yere oturtma çabasıdır." ifadesini kullanan Erdoğan, şunları söyledi:

"Bu bir eser-i cehalettir. Laikliği milletin değerlerine, tarihine, kültürüne karşı bir kalkan haline getirmeye çalışırsanız, elbette hoşnutsuzluk ortaya çıkar. Halbuki devletin dini inançlar karşısındaki tarafsızlığı anlamına laiklik, bizim de kabul ettiğimiz ve uygulanması gerektiğine inandığımız bir kavramdır."