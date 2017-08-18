Halaçoğlu'ndan ''yeni parti'' hakkında açıklamalar

Bağımsız Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Meral Akşener önderliğinde kurmaya hazırlandıkları yeni partiye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Habertürk’ün sorularını cevaplayan Halaçoğlu, özetle şunları söyledi: “Ülkenin birtakım sorunlarını çözecek projelerin hazır olması gerekiyor. Genel merkez tüzüğün hazırlanması... Kurucular kuruluyla ilgili çok önemli gelişmeler, kişiler var, ama daha geniş bir kitle ile temas var. Önümüzdeki Eylül olmasa da Ekim ayında ortaya çıkacak parti.” “İnsanlar artık Cuma namazına gitmek istemiyor” diyen Halaçoğlu, “Siyasî propaganda merkezi haline getirildi camiler. Bundan kurtulacak bir yol lâzım. “Bu alternatiftir” diye güvenilecek bir siyasî yapıya şiddetle ihtiyaç var. Başta Meral Hanım olmak üzere bütün arkadaşlar rüzgâr almış durumda. Bir siyasî oluşum beklentisi var. Bu yapı kendisini “Sağcı”, “Solcu” diye nitelendirmeden, millî refleks halinde düşünüyor” ifadelerini kullandı.