Halkımız fakirleşti

Demokrat Parti Genel Başkanı Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, yaptığı yazılı açıklamada Türk halkının giderek fakirleştiğini söyledi.

Ekonomideki son veriler ışığında değerlendirmeler yapan Genel Başkan Gültekin Uysal, “Vatandaşlar, bir ay sonraki maaşıyla kredi çekerek bu ayın harcamasını yapmaya çalışıyor” dedi.

Uysal’ın yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı; “Ülkemiz kredi kartı borcuyla dünyanın bir numarası olmayı başardı. Türkiye’de vatandaşın borçluluk durumu giderek kötüleşiyor. Borçluların toplam nüfusa oranı yüzde 51’e ulaştı. Böylece ülkemiz kredi kartı borcuyla dünyanın bir numarası olmayı başardı. Vatandaşların bankalara olan kredi kartı ve tüketici kredisi borçları son 16 yılda neredeyse patladı. AKP’nin iktidar olduğu 2002 yılından 2019 yılı şubat ayına kadar bankalara olan kredi ve kredi kartı borcu 64 kat artarak 6,6 milyar liradan yaklaşık 426 milyar liraya yükseldi.

Ekonomideki sorunlar öteleniyor

Şirketlerin geçtiğimiz 10 senede oluşan borç yükü altında batışlarını engellemek için borcun yeniden yapılandırılması ile hem bankaların bilançolarında sorunlu kredileri sürdürmek mümkün oluyor, hem de Başkanlık seçimi ve bu sene yapılacak yerel seçimler gibi önemli dönemeçlerde ülke ekonomisindeki sorunlar ötelenmiş oluyor. Bütün bu süreçte bankalara borçlanan vatandaşlar, borçlarını ödeyemedikleri için icralık oldular. Borçluluk tutarı arttıkça takibe düşme oranı da yükseldi. 2002 yılı ile kıyaslandığında takibe alınan tutar tam 68 kat arttı. Gazetelerin birçok sayfası icra dairelerinin satılık ilanları ile dolu. Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi’nin (UYAP) istatistiki verilerine göre 2004 yılında 9 milyon olan icralık dosya sayısı 2018 yılının ilk dokuz ayında 20 milyona ulaşarak yüzde 110 artış gösterdi. Son üç yıllık birikimli icra dosya sayısı ise 50 milyona yaklaştı.

İstanbul – Yeni Asya