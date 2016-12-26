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28 ARALIK 2016 ÇARŞAMBA - YIL: 47

Hava desteğinin verilmemesi kabul edilemez

26 Aralık 2016, Pazartesi 15:50
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, El Bab operasyonunda uluslararası koalisyonun hava desteği vermemesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, açıklamalarda bulundu ve gazetecilerin sorularını cevapladı.

İbrahim Kalın, şu ifadeleri kullandı:

(Halep'teki tahliyeler) Son üç hafta içerisinde özellikle Doğu Halep'teki sivillerin ve muhaliflerin tahliye edilmesiyle ilgili olarak ilgili makamlarımızın, Dışişleri Bakanlığımızın, Milli İstihbarat Teşkilatımızın ve diğer birimlerimizin yürüttüğü yoğun diplomasi çalışmaları neticesinde yaklaşık 44 bin kişi Halep'ten tahliye edildi, bunlar İdlib'e getirildi. Şu anda da İdlib'de bu insanların temel ihtiyaçlarının karşılanması için her tür tedbir de alınmış durumda, çalışmalar da yürüyor.

"200 HALEPLİ TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ"

10 bin kişilik kamp kurulması için çalışmalar devam ediyor. Türkiye'ye 200 civarında Doğu Halepli getirildi. Bunların çoğu yaralı.

"HAVA DESTEĞİ VERİLMEMESİ KABUL EDİLEMEZ"

(Fırat Kalkanı Harekatı) Bin 900 kilometrekarelik alan DEAŞ’ten temizlenmiştir. Bu barbar terör örgütüyle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. Uluslararası koalisyonun hava desteği konusunda üzerine düşeni yapması gerektiğini bir kez daha ifade etmek istiyoruz.

El Bab çevresinde yürüttüğümüz Fırat Kalkanı Harekatı'nın son aşaması, DEAŞ'la mücadele şemsiyesi altında bir mücadeledir. Her seferinde DEAŞ'la mücadele konusunda Türkiye'ye birtakım eleştiriler getiren çevrelerin, Azez-Cerablus hattı, Dabık ve El Bab noktasında yürütülen operasyonlara gerekli desteği vermemesi kabul edilemez.

Son bir haftada El Bab çevresindeki çatışmalar ve operasyonlar yoğunluk kazandı. Burada özellikle sivil kayıpların olmaması için Türk Silahlı Kuvvetlerinin büyük bir hassasiyet gösterdiğinin altını çizmek isterim.

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  • ABUZER KOYUNiDi

    26.12.2016 20:29:38

    niye Rus ortak hani hep yanimizdaydi........... bisiyler var o zaman.......putin aski karsiliksiz ask imis......

  • Kaan

    26.12.2016 16:57:27

    Stratejik ortak Putin desdek vermefimi acaba.

Risale-i Nur Külliyatı

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