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1 ARALIK 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

"Hayati konularda görüşme fırsatımız oldu"

01 Aralık 2018, Cumartesi 18:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin G20 Liderler Zirvesi kapsamında bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın G20 Liderler Zirvesi'nin yapıldığı Costa Salguero Fuar Alanı'ndaki temasları kapsamında ikili görüşmeleri devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.

Erdoğan'ın, Putin ile TSİ 18.25'te biten görüşmesi 1 saat sürdü.

"Hayati konularda görüşme fırsatımız oldu"

Görüşmenin başında kısa bir açıklama yapan Erdoğan, sözlerine mevkidaşı Putin'e teşekkür ederek başladı.

Erdoğan, "G20 marjında bir araya gelmek beni son derece mutlu etti. Bu ara hayati konularda görüşme fırsatımız oldu. Bizler görüşürken arkadaşlarımız bir araya geldiler." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk akımıyla ilgili yaptığımız görüşmeler büyük önem arz ediyor. Bu arada İdlib ile ilgili olarak İstanbul'daki dörtlü zirve çok çok büyük önem arz etti. Tabii atmamız gereken çok daha farklı adımların olduğuna inanıyorum. Çok kısa da olsa dar çerçevede İdlib ile ilgili bir görüşme yapmayı doğru buluyorum." diye konuştu.

Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile MİT Başkanı Hakan Fidan da hazır bulundu.

AA

Etiketler: erdoğan, ptin, g20
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