'Hayır' kampanyası düzenleyen AKP'liler disipline sevk edildi

Antalya'da eski Finike Belediye Başkanı Nail Dülgeroğlu ile AKP Belediye Meclis Üyesi Mehmet Salur, referandum sürecinde 'hayır' kampanyası yürüttüğü iddiasıyla AKP tarafından disiplin kuruluna sevk edildi.

Antalya'da AKP Finike İlçe Başkanı Osman Aladağ, Finike Belediyesi eski Başkanı Nail Dülgeroğlu ile AKP Finike Belediye Meclis Üyesi Mehmet Salur'un ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini açıkladı. İki ismin de referandum sürecinde 'hayır' verilmesi yönünde çalışma yaptığını partiye gelen şikayetler üzerine öğrendiklerini söyleyen Aladağ, bu şikayetleri AKP İl Başkanı Rıza Sümer'e ilettiklerini, il başkanlığının direktifiyle de disiplin sürecinin başlatıldığını kaydetti.

Finike ilçe yönetiminin 21 Mart'ta toplanarak her iki ismin de disipline sevk edilmesi yönünde karar aldığı ve bu kararı il başkanlığına bildirdiği belirtilirken, disiplin süreciyle ilgili henüz net bir sonucun çıkmadığı kaydedildi. Nail Dülgeroğlu, farklı partilerden seçilerek 4 dönem Finike Belediye Başkanlığı yaptıktan sonra 2009-2014 döneminde de Ak Parti'den seçilerek belediye başkanlığı görevini yürüttü. 2014 yerel seçimlerinde ise tekrar aday oldu ancak seçimi o dönem MHP'li Kaan Osman Sarıoğlu kazandı. Sarıoğlu daha sonra AKP'ye geçti.