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1 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

Hayra anahtar, şerre kilit olacağız; milyonlarla yeniden kucaklaşacağız

30 Mayıs 2018, Çarşamba 22:51
Demokrat Parti Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Adayı Gültekin Uysal, “TBMM’de yeniden Demokrat Parti ile beraber yarınlarda milyonlarla yeniden kucaklaşacağımız günlerle beraber, yeniden hayra anahtar şerre kilit olmak adına mücadele edeceğiz” dedi.

Uysal, farklı siyasal programlara sahip olan ama ortak derdi; millet, bu milletin bekası, geleceği olan siyasi partiler CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi ile birlikte 72 yılı aşan büyük bir geçmişin sahibi olan ve bugün büyük bir gururla temsil ettiğimiz Demokrat Parti olarak, her zamankinden daha fazla ağırlığımızı koymamız gereken bir günde olunduğunu söyledi. Uysal, “Milletimizin derinden bir nefes alabilmesi adına bu mücadeleye ortak olmaya, Türkiye’nin dününü çalanlara yarınlarını çaldırtmamak adına ortaya bir güç koymaya çalıştığımız bu süreçte kararlılığından vazgeçmeyen, kendi temel değerlerine ve ideallerine sıkı sıkıya bağlı tüm demokratlara şükran duygularımı ifade etmek isterim. Zor yılları geride bıraktığımızı ümit ediyorum. Ülkemizde, yakın siyasi tarihimizde daha önce hiç şahit olmadığımız böylesine zorlu bir dönemi geçirmiş olmayı ümit ediyorum” diye konuştu.

Milyonlarla yeniden kucaklaşacağız

“Çok zorluklar aşarak geldik” diyen Uysal şöyle devam etti; “Kendi içimizde ve dışımızda bin bir çekilmez çileyi hep beraber çekerek geldik. Bütün bunları ruhumun en derinlerinde hissederek yol almaya bu mücadelede önde koşmaya gayret gösterdik. Sağımıza solumuza bakmadan, birilerinin telkinlerine kulak asmadan bu milletin tarihi yürüyüşünü kaldığı yerden devam ettirebilmek adına her zaman çok kıymetli demokratlar olduğu bilinciyle bu mücadeleyi verdik. Bugün de inşallah TBMM’de yeniden Demokrat Parti ile beraber yarınlarda milyonlarla yeniden kucaklaşacağımız günlerle beraber, yeniden hayra anahtar şerre kilit olmak adına mücadele verdiğimiz günlerin arifesinde olduğumuz inancıyla alın teri akıtan, dualarını paylaşan tüm dostlarımıza, tüm dava arkadaşlarımıza özellikle bugün hatırımızı sayarak bir mesuliyet duygusu içerisinde uzak şehirlerden bu heyecana ortak olabilmek için bizlerle beraber olan tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum. Yarınlarımız aydınlık olsun diyor, hepinizi Allah’a emanet ediyorum.”         

Ankara – Fatih karagöz

Etiketler: demokrat parti, gültekin uysal
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