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18 HAZİRAN 2017 PAZAR - YIL: 48

HDP: Berberoğlu'nun tutuklanmasını kınıyoruz

14 Haziran 2017, Çarşamba 22:11
HDP Merkez Yürütme Kurulu tarafından Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin yapılan açıklamada, "HDP olarak, demokratik siyaset alanına ve muhalefet partilerine yönelik darbe sürecine boyun eğmeyeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz. Bugün adaleti çiğneyenler, her türlü hukuksuzluğu yaparak iktidarlarını sürdürmeye çalışanlar, yarın hukuk ve adalet zeminine en fazla ihtiyaç duyanlar olacaktır. CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasını kınıyoruz" denildi.

HDP Merkez Yürütme Kurulu tarafından Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "20 Mayıs 2016'da Meclis'te dokunulmazlıkların kaldırılması ile başlayan demokratik siyasete darbe süreci, onlarca belediye eşbaşkanının tutuklanması, seçilmiş belediyelere kayyumların atanması ve 4 Kasım'da da Eş Genel Başkanlarımız ve milletvekillerimizin rehin alınmaları ile sürdürüldü. Bugün CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanması bu sürecin bir devamıdır. 

İKTİDARLARINI SÜRDÜRMEYE ÇALIŞANLAR, YARIN HUKUK VE ADALET ZEMİNİNE EN FAZLA İHTİYAÇ DUYANLAR OLACAK

Ülkemiz her alanda gün be gün derinleşen ve evrensel insan haklarının ve hukuk ilkelerinin çiğnendiği ve yok sayıldığı bir süreci yaşamaktadır. Baskıların gittikçe arttığı bir dönemde demokrasi mücadelesi verenlerin, demokratik değerlere sahip çıkanların eşitlik, özgürlük ve adalet mücadelesini büyütmeleri gereklidir. Bir kez daha hatırlatıyoruz ki, bugün adaleti çiğneyenler, her türlü hukuksuzluğu yaparak iktidarlarını sürdürmeye çalışanlar, yarın hukuk ve adalet zeminine en fazla ihtiyaç duyanlar olacaktır. 

DARBE SÜRECİNE BOYUN EĞMEYECEĞİMİZİ BİR KEZ DAHA VURGULUYORUZ

HDP olarak, demokratik siyaset alanına ve muhalefet partilerine yönelik darbe sürecine boyun eğmeyeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz. Eş Genel Başkanlarımız ve milletvekillerimiz başta olmak üzere tüm tutuklu vekillerin, belediye eşbaşkanlarının ve demokratik siyasetçilerin özgürlükleri için mücadelemizi büyüteceğiz." 

DHA

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