HDP'den Abdullah Öcalan açıklaması

HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay partisinin grup toplantısında konuştu.

Kemalbay, 'Bazı sosyal medya hesaplarında çıkan haberler, Abdullah Öcalan'ın can güvenliği ile ilgili soru işaretleri yaratmıştır. Bu haberler niçin, kim tarafından çıkarılmış, amacı nedir, bu büyük bir soru işaretidir' dedi.

Sosyal medyada çıkan 'Abdullah Öcalan öldü' haberleri hakkında konuşan Kemalbay, 'Biz birkez daha buradan Abdullah Öcalan'ın sağlık durumunun nasıl olduğuna dair güvenli bir bilgiye erişmek için, can güvenliğinin tespit edilmesi, sağlık ve güvenlik halinin tespit edilmesi için avukatlarının, ailesinin ve vekillerimizin ziyaretine açılması gerektiğini, ziyaretinin gerçekleşmesi gerektiğini, bunun hükümetin görevi olduğunu hatırlıyoruz' dedi.

Geçen hafta konuşan HDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan da yaklaşık 1 yıldır Abdullah Öcalan ile görüşemediklerini söylemişti.