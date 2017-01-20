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20 OCAK 2017 CUMA - YIL: 47

HDP ile MHP arasında Said Nursi diyaloğu

20 Ocak 2017, Cuma 10:10
Meclis Genel Kurulu'nda Anayasa görüşmeleri sırasında tansiyon yüksekti. Ancak şaşırtan diyaloglar da vardı. Bunlardan biri MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile HDP milletvekili Kadri Yıldırım arasında geçti. Sohbetin konusu HDP’li vekilin kürsüde Üstad Bediüzzaman Said Nursi ile ilgili anlattığı bir hikâyesiydi.

Meclis'teki yeni anayasa teklifinin ikinci turu sırasında yaşanan kavganın ardından görüşmeler devam etti. Kürsüye çıkan isimlerden biri HDP'li Kadri Yıldırım'dı. Yıldırım Genel Kurul'daki gergin atmosfere rağmen sakin bir üslûpla yaptığı konuşmasında devlet algısı ile ilgili bir hikaye anlattı. Yıldırım, Üstad Bediüzzaman Said Nursi'den yola çıkarak anlattığı hikâyede devlet algısını kutsal gören "Haydar ağa"cılara, devleti yerden yere vuran "Haydo"lara ve eğriye eğri doğruya doğru diyen "Haydar"lara değiniyordu:

"Said-i Nursi Doğu ve Güneydoğu’da Kürt aşiretleriyle görüşürken o sırada yine devlet ve hükûmetle ilgili bazı problemler var ve Kürt aşiretleri temsilcileri şunu söylüyor Said-i Nursi'ye: "Seyda, kimileri devlete ve hükûmete 'Haydar ağa' diyor, kimisi de 'Haydo' diyor. Ne yapalım?" O da diyor ki: "'Haydar ağa' da yanlış 'Haydo' da yanlış. Doğrusu 'Haydar'dır." Şimdi, tabii, bu bir ifrat ve tefrit meselesidir. Birkaç gündür izliyorum hatipleri, özellikle bu Ermeni meselesinde, Kürt meselesinde bugün de hatipler konuştular -Sayın Akçay konuştu, öbürleri konuştu- baktım, bunların bir kısmında sadece 'Haydo' var, bir kısmında 'Haydar ağa' var, çok azında da 'Haydar'ı gördüm."

Yıldırım’ın bu sözleri MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ilgisini çekti.

Yıldırım’ın sözlerini bitirip yerine oturmasından sonra HDP sıralarının yanında oturan Bahçeli, Yıldırım'a dönüp onunla konuşmaya başladı. Al Jazeera’nin fotoğrafına yansıyanlar sıcak ve samimi bir diyalog olduğunu gösteriyordu.

Al Jazeera Türk'ten Gonca Şenay daha sonra Kadri Yıldırım’ı muhalefet kulisinde bulup konuştu. Bahçeli'nin kendisinden konuşmasında söz ettiği kavramları tekrar anlatmasını rica ettiğini anlattı. Ayrıca kendisinin "Haydar dengesini yakalamak lazım" sözlerine Bahçeli’nin de katıldığını söyledi.

Yıldırım, "Ben de bu diyalogdan memnun kaldım, aramızda diyalog yok ama olmalı" diye konuştu.

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