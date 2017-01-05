HDP İstanbul Eşbaşkanları tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca başlatılan soruşturma kapsamında aralarında eşbaşkanlar Doğan Erbaş ve Aysel Güzel'in de bulunduğu HDP İstanbul il yöneticisi 9 kişi tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca başlatılan soruşturma kapsamında 25 gün önce gözaltına alınan aralarında eş başkanlar Doğan Erbaş ve Aysel Güzel'in de bulunduğu HDP İstanbul il yöneticisi 32 kişiden 11'i dün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Burada savcılık sorgusu yapılan HDP'liler tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, ifadesi alınan 11 HDP'liden aralarında İstanbul İl eş başkanları Doğan Erbaş ile Aysel Güzel'in de bulunduğu 9 kişinin, "Terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklanmasına karar verdi. 2 kişi ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. DHA

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