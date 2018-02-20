HDP’li 7 milletvekilli hakkında daha fezleke hazırlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Türk milletini, devletin askerini ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama', 'terör örgütü propagandası', 'suçu ve suçluyu övmek' ve 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamalarıyla 7 HDP'li vekil hakkında fezleke hazırladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan fezlekelerde, suçlamalara gerekçe olarak Ziya Pir, Leyla Birlik, Nadir Yıldırım, Feleknas Uca, Ahmet Yıldırım, Ertuğrul Kürkçü ve Alican Önlü’nün, çatışmalarda ölen PKK’lıların taziyelerine katılmaları, yaptıkları konuşmalarda Abdullah Öcalan’ı övmeleri ve terör örgütü propagandası yapmaları gösterildi. CUMHURBAŞKANI’NA HAKARET İDDİASI HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü hakkında hazırlanan fezlekede, Kürkçü’nün 26 Ekim 2017’de partisinin Kocaeli’de düzenlediği halk buluşmalarındaki konuşmasında “terör örgütü PKK elebaşı Öcalan’ı övücü beyanlarda bulunduğu ve Cumhurbaşkanına hakaret ettiği” iddia edildi. Anayasa’nın 83. maddesine istinaden milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması talebinde bulunulan fezlekeler, TBMM Başkanlığı’na sunulmak üzere Adalet Bakanlığı’na gönderildi.

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