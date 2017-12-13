HDP'li Baydemir'e Meclis'ten geçici çıkarma cezası

HDP'li Osman Baydemir'e Meclis'ten 2 günlük geçici çıkarma cezası verildi. Gerekçe, Baydemir'in "Kürdistan" ifadesini kullanması.

HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'e, Meclis Genel Kurulu’ndan 2 oturum geçici uzaklaştırma cezası verildi. Cezanın gerekçesi, Baydemir'in Genel Kurul'da kullandığı "Kürdistan" ifadesi olarak belirtildi. Meclis iç tüzğüne göre yasak olan bu ifadeye kullanan HDP'li Baydemir’e geçici uzaklaştırma cezası aldı. Karara tepki gösteren HDP'liler genel kurulu terk etti.

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